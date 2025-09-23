◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節 鹿島３―１Ｃ大阪（２３日・メルスタ）

鹿島はＣ大阪を３―１で下し、今季最長の８戦負けなしで首位固めに成功した。

＊ ＊ ＊

前節の浦和戦（１〇０）から中２日とあって、鈴木優磨、三竿健斗、チャヴリッチ、舩橋佑をベンチスタートとし、先発４枚を変更。柴崎岳、ターレスブレーネル、知念慶、津久井佳祐がスタメンに名を連ね、濃野公人を２列目に入れる布陣で試合に臨んだ。

序盤は中盤でボールを奪う場面が多かったものの、そこから先の精度、迫力を欠く時間帯が続く。前半２９分には中盤のボールロストからピンチを招き、ＭＦ知念慶がＰＫを与えて先制を許した。

しかしその２分後、右サイドを抜け出す形となったＤＦ植田直通がクロスを上げると、知念が高い打点で合わせて“汚名返上”の同点ゴール。前半は１―１で折り返した。

後半開始から鈴木、舩橋の２枚を投入すると、開始５分間で鈴木が２度の決定機を迎えるなど鹿島ペースに。同８分、植田のロングフィードを蹴り込むと、相手ＤＦが目測を誤ったことでレオセアラが独走状態となり、ＧＫとの１対１を制して勝ち越し点。同２３分には、投入直後のチャヴリッチのクロスを同じく投入直後の松村優太が決める“鬼木マジック”も発動し、勝利を決定づけた。