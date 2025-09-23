カメレオン・ライム・ウーピーパイの新曲「Give in」が、10月3日スタートのドラマ24『ひと夏の共犯者』（テレビ東京系）のエンディングテーマに決定。また、アルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』を11月19日にリリースする。

「Give in」は、ドラマ初回放送にて初オンエア予定。同ドラマは、橋本将生（timelesz）演じる大学生の主人公 岩井巧巳が、推しのアイドル 片桐澪（恒松祐里）と同居生活を送るうちに彼女が2つの人格を持つことに気づき、全てを捧げ“共犯”となる道を選ぶ逃避行ラブサスペンスだ。

アルバム『Whoop It Up “DELUXE Edition”』は、今年4月にデジタルリリースされた2ndアルバム『Whoop It Up』を全22曲入りのCDとしてリリースするもの。同作品は、『時空を超えて騒げ！90年代から現代、海を超えてごちゃ混ぜに！全人類の心を躍らせるアルバム。』をコンセプトに、ジャンルレスなサウンドと国内外の多彩なアーティストとのコラボレーションを凝縮したアルバムとなっている。

『みんなのうた』（NHK総合）で2022年8月から9月に放送された「オレンジマーチ」や、『Tamagotchi Uni（たまごっちユニ）』のTVCMソング「TAMAPOP」などのデジタルシングルに加え、現在放送中のTVアニメ『ONE PIECE』エッグヘッド編エンディング主題歌「PUNKS」、「Give in」などが収録される。

CDの予約は本日9月23日20時よりスタート。封入特典として、『オリジナルスペシャルステッカー』と、リリースパーティで利用できる『優待チケット』が封入される。また、対象のCDショップでの購入で、メンバーがデザインを手掛けたCDショップ先着予約購入特典（デザインは後日発表）がプレゼントされる。

さらに、同作品のリリースを記念して、12月18日に東京 下北沢ADRIFTにて『Whoop It Up “DELUXE Edition” Release Party』を開催。同公演のチケット先行（先着）は、本日9月23日20時より受付開始となっている。

＜カメレオン・ライム・ウーピーパイ コメント＞

今回、ドラマのエンディングテーマを担当させていただくカメレオン・ライム・ウーピーパイです。物語の展開が本当に面白くて、次に何が起こるのかハラハラしながら、どんどん引き込まれていきました。何を信じていいのか分からない複雑な状況の中で、混乱しながらもすべてを受け入れる「愛」と「諦め」を曲に込めています。登場人物の気持ちをたくさん考え、自分自身のリアルな感情とリンクさせながら書いた結果、矛盾だらけの曲になりました。目まぐるしく変わるドラマのエンディングで「Give in」が流れるのを楽しみにしています。ドラマを観るのもとても楽しみです。

