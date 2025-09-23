バサッと着るだけでおしゃれ！【GU】40・50代の羽織りに♡「高見えアイテム」

季節の変わり目に頼れる、サッと羽織れるアイテムを新調したいなら、【GU（ジーユー）】の「高見えアイテム」が心強い味方となってくれるかも。今回は、40・50代のおしゃれ見えを叶えてくれそうなベストや、トレンド感たっぷりのジャケットをご紹介します。スタッフさんコーデのポイントも解説するので、明日からの着こなしに取り入れたくなるヒントが見つかるかも。

ダブルボタンがハンサムな雰囲気をプラス

【GU】「ダブルブレストベスト」\3,990（税込）

気になるお腹まわりを隠せる長めの着丈と、程よくゆとりのあるシルエットで体型を選ばずに着やすい高見えベスト。ダブルボタンがアクセントになり、ロンTやシャツの上からバサッと羽織るだけでスタイリッシュに引き締まりそう。洗練ムードを後押しするこちらのストライプ柄ネイビーの他、無地のブラックとベージュといった、デイリーに使いやすい全3色展開。

同素材スカート合わせできれいめ度アップ！

腰まわりを自然にカバーできる長めのベストは、すらりと縦ラインを強調してスタイルアップ効果も狙えそう。同素材のスカートを合わせてセットアップ風に着こなすことで、きちんと感が高まりオフィスや子どもの学校行事にも活躍しそうです。インナーに白をきかせたり、ヌーディカラーのパンプスで明るい印象を添える配色テクにも注目を。

細かいチェックが◎ 柄物初心者さんでもトライしやすい

【GU】「ダブルブレストチェックジャケット」\4,990（税込）

どこか懐かしいチェック柄ジャケットも、今季はむしろ新鮮に着られそう。ダブルブレストの端正なデザインと程よいオーバーサイズ感が、着こなしに抜け感を演出しつつ、クラシカルなムードを添えてくれます。細かなチェック柄で派手見えせず、高見えも狙えそう。40・50代のデイリーコーデにも取り入れやすい1枚になるはず。ブラウン、ダークグレーの2色展開。

全身ブラックにプラスワンでぐんと今っぽく

チェック柄ジャケットはブラックのロングワンピースに重ねて、大人っぽく洗練されたムードに。端正なIラインシルエットのワンピースのアクセントになり、すっきりスタイルアップして見えます。シンプルなチェーンネックレスや黒パンプスで仕上げれば、トレンド感がありながらも40・50代が取り入れやすいクラシカルなスタイリングに。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Sara.K