『西園寺さん』ペア今度はバラエティMCに！圧倒的に何かにのめり込むアネキから学ぶ『情熱ナイトフィーバー』放送決定

この夏話題となった人気ドラマ『西園寺さんは家事をしない』の主人公コンビ・松村北斗（SixTONES）＆松本若菜が、今度はバラエティーMCで初タッグ！ 二人か様々なものに情熱を注ぐアネキ達を招くトーク番組『情熱ナイトフィーバー』が、9月29日に放送される。

■誰もが知る「アレ」に強烈な情熱を注ぎのめり込む楽しさに迫る！

ドラマの余韻も冷めやらぬうちに、松村北斗（SixTONES）と松本若菜の『西園寺さん』ペアによるトークバラエティ番組がスタート。

圧倒的に何かにのめり込むアネキ達をゲストに招いて、彼女たちからその道の奥深さを学ぶという内容で、驚きと発見に満ちたアネキ達が語る世界を、松村＆松本がその情熱に触れながら、知られざる魅力やこだわりを深掘りしていくのだ。

■記念すべき第1回はベテラン女性俳優のアネキ達が登場

第1回放送では、よた真帆、田畑智子ら俳優歴30年を超える大先輩のアネキゲスト達が次々登場。彼女たちを“中毒”にする意外な「アレ」とは松村と松本の反応は？ 9月29日の放送スタートに注目だ。

■番組情報

日本テレビ『情熱ナイトフィーバー』

09/29（月）23:59～24：54

出演

MC: 松村北斗（SixTONES）/松本若菜

アネキゲスト:とよた真帆/田畑智子

