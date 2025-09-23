遺品に込められた想いと様々な人間模様…草磲剛主演ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』第1話あらすじ解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

草なぎ剛（※「なぎ」は、弓へんに前＋刀が正式表記）がシングルファーザーの遺品整理人を演じ、様々な事情を抱えた家族に寄り添っていく月10ドラマ『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』の第1話のシーン写真、あらすじが解禁された。

■子どもを捨てて孤独死した女性…そこに残された遺品に込められた想い

5年前に妻を亡くした鳥飼樹（草なぎ剛）は、男手一つで小1の息子を育てるシングルファーザー。磯部豊春（中村雅俊）が社長を務める『Heaven’s messenger』で、遺品整理人として遺品に残された故人の想いを遺族に伝える仕事をしている。

ある日、女性が孤独死した部屋の特殊清掃と遺品整理をすることになった樹は、新入社員の久米ゆずは（八木莉可子）を連れ、遺体痕が残る現場へ。依頼人で10歳のときに捨てられたという故人の息子（吉村界人）は、母親の孤独死を自業自得だと冷たく言い放ち、遺品はすべて処分してほしいと話すが、樹はその部屋で故人の想いが詰まったあるものを見つける。

■表向きは恵まれた絵本作家の女性…母の余命がわずかと知った時彼女は？

同じ頃、絵本作家の御厨真琴（中村ゆり）は、大企業・御厨ホールディングスの後継者である夫の利人（要潤）を伴い、自身初となる絵本の出版記念パーティーに出席していた。一見、仲睦まじい夫婦に見える２人だが、多忙な利人は家庭を顧みず、妻が姑から子宝に恵まれないことで嫌味を言われても我関せずと、愛のない結婚生活に真琴の心はすり減る一方だった。

そんななか、生前整理の見積もりのため、清掃会社に勤める鮎川こはる（風吹ジュン）の自宅を訪ねた樹。未婚で産んだ娘が10年前に結婚し、今なお清掃員として働いているこはるだが、最近、余命３カ月の宣告を受けたという。話を聞いた樹は早速部屋を見てまわるが、そこへ事情を知らない娘の真琴が帰ってきて…。

■番組情報

カンテレ・フジテレビ系『終幕のロンド －もう二度と、会えないあなたに－』

10/13（月）スタート

毎週月曜22：00～

出演

草なぎ剛/中村ゆり

八木莉可子/塩野瑛久/長井短/小澤竜心/石山順征/永瀬矢紘/要潤・国仲涼子/古川雄大/月城かなと/大島蓉子/小柳ルミ子・村上弘明

中村雅俊/風吹ジュン

