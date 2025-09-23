ウェリントン退場、ベン・カリファ負傷交代。“誤算の連続”でFC東京に敗れた福岡はリーグ４連敗
2025年９月23日に開催されたJ１リーグ第31節、アビスパ福岡が味の素スタジアムでFC東京と対戦。過去リーグ５戦未勝利、３連敗中と厳しい状態の中で、同じ勝点37のFC東京とのアウェーゲームに臨んだ。
この日のスタメンは以下の通りである。システムは３−４−２−１で、GKは村上昌謙、３バックが田代雅也、奈良竜樹、安藤智哉。ボランチは松岡大起と見木友哉、ウイングバックは小田逸稀と志知孝明で、シャドーが岩崎悠人、名古新太郎、CFはウェリントンだった。
立ち上がり、福岡は前線からプレスを仕掛ける。最後尾から組み立てるFC東京にプレッシャーをかける戦い方で主導権を握ろうとした。しかし、９分には左ウイングバックの志知がマルセロ・ヒアンへのファウルで警告。早い時間帯にイエローカードをもらってしまった。
攻守が目まぐるしく入れ替わる展開の中で福岡はファウルの数が増えていく。エリア付近に迫られる回数が増え、反則で止めるシーンが目立つようになったのだ。もちろんチャンスがなかったわけではなく、26分には見木のチャンスメイクから岩崎が、33分には三木がいずれも惜しいシュートを放っている。
決して悪くない流れだったが、41分に先制を許す。安斎颯馬のクロスにマルセロ・ヒアンがヘッドで合わせたシュートでゴールを割られ、しかも前半のアディショナルタイム（45＋３分）にウエリントンが安斎へのファウルで２枚目のイエローカード、退場と一気に苦しくなった。
０−１で迎えた後半、福岡は岩崎と志知を下げてナッシム・ベン・カリファと藤本一輝を投入。ところが、55分にもならないうちにナッシム・ベン・カリファが負傷し、シャハブ・ザヘディをピッチに送り込むなど、ウェリントンの退場を含め誤算の連続だった。
数的不利の状況は厳しく、FC東京にボールを持たれる展開となってからはほとんど見せ場を作れず。守るのが精いっぱいで、藤本らの際どいシュートもあったものの、１点が遠かった。
13位・福岡と14位・FC東京の一戦は結局、後者に軍配（スコアは１−０）。アウェーの福岡は今回の完封負けでリーグ４連敗と悪い流れを断ち切れなかった。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長）
