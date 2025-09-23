º£µ¨½é¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢¾¡! Ê¡²¬¤ò²¼¤·¤¿FCÅìµþ¤¬¾¡ÅÀ¤ò¡È40¡É¤Ë¿¤Ð¤¹
¡¡2025Ç¯£¹·î23Æü¡¢FCÅìµþ¤¬Ì£¤ÎÁÇ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤ÈÂÐÀï¡ÊJ£±¥ê¡¼¥°Âè31Àá¡Ë¡£Àîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤È¤ÎÂ¿ËàÀî¥¯¥é¥·¥³¡Ê£±¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡Ë¤«¤éÃæ£²Æü¤Ç¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Çº£µ¨½é¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄÀÖ·³ÃÄ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÎ×¤ó¤À¡£
¡¡¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï£´¡Ý£´¡Ý£²¤Ç¡¢GK¤Ï¥¥à¡¦¥¹¥ó¥®¥å¡¢£´¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¼¼²°À®¡¢¿¹½Å¿¿¿Í¡¢°ÂºØñ¥ÇÏ¡¢¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ç¥ë¥Ä¡£ÃæÈ×¤ÏÅì·Ä¸ç¡¢Ìîß·Îí²¹¡¢É¶ÀÑÅÄ¹¸ÂÀ¡¢¾®Àô·Ä¤Ç¡¢£²¥È¥Ã¥×¤Ïº´Æ£·Ã°ô¤È¥Þ¥ë¥»¥í¡¦¥Ò¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢Ê¡²¬¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÁß¤¤Àø¤ê¤Ê¤¬¤é¤É¤¦¤Ë¤«Á°¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò±¿¤Ü¤¦¤È¤¹¤ëFCÅìµþ¤À¤¬¡¢¾å¼ê¤¯Á°Àþ¤Ë¥Ñ¥¹¤¬·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÇ´¤ê¶¯¤¯¹¶¤á¤Æ¡¢£¸Ê¬¤Ë¤Ïº´Æ£¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡ÊGK¤ÎÀµÌÌ¡Ë¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î°ÂºØ¤äFW¤ÎM¡¦¥Ò¥¢¥ó¤Î¸Ä¿Íµ»¤ò¼çÉð´ï¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤í¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢10Ê¬°Ê¹ß¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿ÊÆþ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢Ê¡²¬¤Î´äºêÍª¿Í¤ä¸«ÌÚÍ§ºÈ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É¥Ò¥ä¥Ã¤È¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¸«¼õ¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤ÇFCÅìµþ¤Ï41Ê¬¤ËÀèÀ©¡£°ÂºØ¤Î¥¯¥í¥¹¤ËM¡¦¥Ò¥¢¥ó¤¬¥Ø¥Ã¥É¤Ç¹ç¤ï¤»¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á°È¾¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê45¡Ü£³Ê¬¡Ë¤Ë¥¦¥§¥ê¥ó¥È¥ó¡ÊÊ¡²¬¡Ë¤ÎÂà¾ì¤Ç¿ôÅªÍ¥°Ì¤âÆÀ¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¤¤Î®¤ì¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡£±¡Ý£°¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¡¢FCÅìµþ¤ÏÎäÀÅ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¹¥µ¡¤ò±®¤¦¡£¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÁÀ¤¤¤ÎÊ¡²¬¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥óÎ¨¤ò¹â¤á¤ÆÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¥·¥ç¥ë¥Ä¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤«¤éÏ¢Æ°¤·¤¿µå²ó¤·¤ÇÊø¤·¤Ë¤«¤«¤ë¤Ê¤É¡¢ÎÉ¤¤Ï¢·¸¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¹¶¤á¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿FCÅìµþ¤À¤¬¡¢²¿¤è¤ê´Î¿´¤Ê¤Î¤Ï·ë²Ì¤À¤í¤¦¡£
¡¡13°Ì¡¦Ê¡²¬¤È14°Ì¡¦FCÅìµþ¤Î°ìÀï¤Ï·ë¶É¡¢¸å¼Ô¤Ë·³ÇÛ¡Ê¥¹¥³¥¢¤Ï£±¡Ý£°¡Ë¡£¤³¤Î¾¡Íø¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Ïº£µ¨½é¤Î¥ê¡¼¥°£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢¾¡ÅÀ¤ò¡Ö40¡×¤Ë¿¤Ð¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
