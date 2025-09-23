¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤¬°µ´¬£²¥¢¥·¥¹¥È¡ª ¼¯Åç¤¬¥Û¡¼¥à¤ÇCÂçºå¤Ë£³È¯µÕÅ¾¾¡¤Á¡¢£³Ï¢¾¡¡õ£¸ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤Ç¼ó°Ì·ø»ý
¡¡J£±¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤Ï£¹·î23Æü¡¢J£±Âè31Àá¤Ç¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤È¥Û¡¼¥à¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¼¯Åç¤Ï28Ê¬¡¢ÃÎÇ°·Ä¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇPK¤ò¸¥¾å¤·¡¢¤³¤ì¤ò¥ô¥£¥È¡¼¥ë¡¦¥Ö¥¨¥Î¤Ë·è¤á¤é¤ì¤ÆÀèÀ©¤òµö¤¹¡£
¡¡¤À¤¬31Ê¬¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¹¶¤á¾å¤¬¤Ã¤¿¿¢ÅÄÄ¾ÄÌ¤Î¥¯¥í¥¹¤«¤éÃÎÇ°¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤ß¡¢Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¡£53Ê¬¤Ë¤Ï¿¢ÅÄ¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥ì¥ª¡¦¥»¥¢¥é¤¬¡¢GK¤È¤Î£±ÂÐ£±¤òÎäÀÅ¤ËÀ©¤·¤Æ¡¢µÕÅ¾¥´¡¼¥ë¤òÃ¥¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë68Ê¬¡¢¥Á¥ã¥ô¥ê¥Ã¥Á¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤é¾¾Â¼Í¥ÂÀ¤¬¥Á¡¼¥à£³ÅÀÌÜ¤òÃ¥¼è¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¡£¼¯Åç¤¬£³¡Ý£±¤Ç¾¡Íø¤·¡¢£³Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡¡2016Ç¯°ÊÍè¤ÎJ£±¥¿¥¤¥È¥ë¤òÌÜ¤¶¤¹¼¯Åç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç£¸ÀïÉé¤±¤Ê¤·¡£¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò·ø»ý¤·¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
