Íø²ó¤ê5¡ó¡ªJ¥ê¡¼¥È¤¬º£¡¢Åê»ñ²È¤«¤éÇ®»ëÀþ¤òÍá¤Ó¤ë¥ï¥±¡ÚÅê»ñ¿®Â÷¤ÎºÇÁ°Àþ¡Û

2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤ËÅê»ñ¤¹¤ëJ¥ê¡¼¥È¤Î²Á³Ê¤¬µÞ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¤ÎÅì¾ÚREIT»Ø¿ô¤ÏÇ¯½éÍè¤Ç¡Ü16.0¡ó¤òµÏ¿¡£¤·¤«¤â¡¢²Á³Ê¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¡¢Ê¬ÇÛ¶âÍø²ó¤ê¤âÌó5¡ó¤ÈÌ¥ÎÏÅª¤Ê¿å½à¤À¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢J¥ê¡¼¥È¤ËÅê»ñ¤¹¤ëÅê»ñ¿®Â÷¤Ë¤â»ñ¶â¤¬Î®Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼º£¡¢J¥ê¡¼¥È¤¬Åê»ñ²È¤«¤é¸«Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¤Ò¤â²ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
4·î¤Þ¤Ç¤Î³ô¼°»Ô¾ì¤¬ÄãÌÂ¤¹¤ëÁê¾ì¤ÇJ¥ê¡¼¥È¤ÏÈ¿È¯
Ê¬»¶Åê»ñ¤ÎÌÜÅª¤Ç¸«Ä¾¤µ¤ì¤ëÆ°¤¤Ë
¡¡2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¹ñÆâ¥ê¡¼¥È¡ÊJ¥ê¡¼¥È¡Ë¤ÎÀ®ÀÓ¤¬µÞ²óÉü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£8·îËö»þÅÀ¤ÎÅì¾ÚREIT»Ø¿ô¤Ï1918¥Ý¥¤¥ó¥È¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¡¢Ç¯½éÍè¤Î¾å¾ºÎ¨¤Ï¡Ü16.0¡ó¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤â°ú¤Â³¤·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤ê¤ï¤±¡¢À¤³¦Åª¤Ë³ô¼°Áê¾ì¤¬ÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤¿2025Ç¯4·î¤´¤í¤Ç¤â¡¢J¥ê¡¼¥È¤ÏÈ¿È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»ñ»º¤ÎÊ¬»¶¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤â¸«Ä¾¤¹Æ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê»ñ¿®Â÷»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¹ñÆâ¥ê¡¼¥È·¿Åê»ñ¿®Â÷¤Î»ñ¶â¥Õ¥í¡¼¤Ï²þÁ±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯2·î¤Ë10¥«·î¤Ö¤ê¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤ËÅ¾¤¸¤¿¸å¡¢5·î°Ê¹ß¤Ï4¥«·îÏ¢Â³¤Î»ñ¶âÎ®Æþ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤ËÆþ¤êÊ¿¶Ñ¤ÎÊ¬ÇÛ¶âÍø²ó¤ê¤Ï5¡ó¤ËÇ÷¤ë
Åê»ñÀèÊª·ï¤ÎÄÂÎÁ¾å¾º¤Ø¤Î´üÂÔ¤ÇÇã¤ï¤ì¤ëÂ¦ÌÌ¤â
¡¡J¥ê¡¼¥È¤ÎÀ®ÀÓ¤¬¹¥Ä´¤Ç¤¢¤ëÂè1¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì´Ä¶²¼¤Ë¤ª¤±¤ë»ñ»º²ÁÃÍ¾å¾º¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢J¥ê¡¼¥È¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÉÔÆ°»º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÄÂÎÁ°ú¤¾å¤²¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ê¬ÇÛ¶âÁý²Ã¤ËÂÐ¤¹¤ë´ÑÂ¬¤â¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤È¤â¤È¡¢J¥ê¡¼¥È¤Ï¹â¤¤Íø²ó¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Î1¤Ä¤Ç¤¹¡£¼¡¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢Åì¾ÚREIT»Ø¿ô¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¡ÊÇÛÅö¡ËÍø²ó¤ê¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î3¡óÂæ¤«¤é¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ5¡ó¤ËÇ÷¤ë¿å½à¤Þ¤Ç¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÙÂØ¥ê¥¹¥¯¤¬¤Ê¤¤¹ñÆâ»ñ»º¡Ê±ß·ú¤Æ»ñ»º¡Ë¤È¤·¤Æ¤Î¹â¤¤Íø²ó¤ê¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÊ¬ÇÛ¶â¤Î´ð¤È¤Ê¤ëÄÂÎÁ¤¬¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤¬¡¢J¥ê¡¼¥È¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Î¾å¾º¤ÇJ¥ê¡¼¥È¤È¤ÎÍø²ó¤êº¹¤¬½Ì¾®µ¤Ì£
Â¾¤Î»ñ»º¥¯¥é¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¾å¤Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤Ï¡¢J¥ê¡¼¥È¤ÎÍø²ó¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë¤ÏÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î10Ç¯¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï¡¢2021Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¡ó¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢Åì¾ÚREIT»Ø¿ô¤ÎÊ¬ÇÛ¶âÍø²ó¤ê¤¬3¡óÂæ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢10Ç¯¹ñºÄ¤ÈÅì¾ÚREIT»Ø¿ô¤ÎÍø²ó¤êº¹¤âÆ±¤¸¤¯3¡óÂæ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Â¸µ¤ÇÆüËÜ¤Î¹ñºÄÍø²ó¤ê¤ÏÂç¤¤¯¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯8·îËö»þÅÀ¤Ç¤Ï1.6¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¡¢Åì¾ÚREIT»Ø¿ô¤ÎÊ¬ÇÛ¶âÍø²ó¤ê¤Ï¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ»Ø¿ô¼«ÂÎ¤¬Âç¤¤¯¾å¾º¤·¤¿¤¿¤á¡¢Äã²¼¤ËÅ¾¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¹ñºÄ¤È¥ê¡¼¥È»Ø¿ô¤ÎÍø²ó¤êº¹¤Ï½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥Õ¤Î´ü´Ö¤Ç¸«¤ë¤ÈÍø²ó¤êº¹¤ÏºÇÄã¿å½à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ²½¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À®ÀÓ¤À¤±¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çã¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Â¾¤Î»ñ»º¥¯¥é¥¹¤È¤âÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¸¡Æ¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
