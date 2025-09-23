1-8月に中国のデジタル製品売上高が急増、スマートウェアラブル・パソコン・携帯がけん引

中国国家統計局のデータによると、中国の電子商取引（EC）は1〜8月、健全で安定した発展を続け、商品とサービスの消費を拡大し、人工知能（AI）の革新的応用を加速し、国際経済貿易の互恵とウィンウィンを促進しました。

オンライン小売は品質が向上し、消費も拡大しています。1〜8月の中国のオンライン小売売上高は9．6％増加し、うち実物商品のオンライン小売売上高は6．4％増でした。ビジネスビッグデータのモニタリングによると、家電とデジタル製品のオンライン売上高は比較的速い伸びを示し、うちスマートウェアラブル25．2％増、パソコン23．7％増、携帯電話20．2％増を示しました。オンラインサービス消費は18．9％増で、うちオンライン売上高は旅行が25．5％増、飲食が19．1％増でした。

AIを活用した企業がイノベーションの発展を促進しています。上半期、主要上場EC企業の研究開発強度は6．2％から24．5％に上昇し、上場企業の平均水準を上回りました。これらの企業は人型ロボット、スマート物流、スマート触覚などスマート製品の研究開発を積極的に推進し、AI産業エコシステムの構築を加速しています。（提供/CRI）