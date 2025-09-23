夫婦2人で築35年の賃貸マンションで、ものを厳選してすっきり暮らす、深尾双葉さん（41歳）。9月に入ってから、不思議と家のあちこちでものが壊れてしまうできごとが続いたそう。壊れてしまったものは、リサイクルできるものもあれば、潔く廃棄するしかないものもあります。そこで、「手放す」ことについて、考え直すきっかけとなったと話す深尾さんに、このひと月で手放したものについて語ってもらいました。

1：2度も壊れた「布団乾燥機」

使わない時期はクローゼットの上に置かれ、思いのほか場所を取っていたホース式の布団乾燥機。数年前にホースが破損し、交換にはそれなりの費用がかかることから、結局は同じものを新しく買い直しました。けれども今年、また同じようにホースが壊れてしまったのです。

【写真】新たに迎えたコンパクトな布団乾燥機

2回も壊れた経験を経て、次に選ぶべき布団乾燥機の条件がようやく心のなかで固まりました。

それは「コンパクトで場所を取らないこと」、「ホース式ではないこと」、「黒い色で手持ちの家電や暮らしの風景に馴染むこと」の3つです。

そうして迎えた新しい布団乾燥機は、引き出しにも収まりそうなサイズ感で、使い勝手の軽やかさに驚かされます。無駄のない形は、シンプルでありたいと願う今の暮らしにも、すっと馴染みました。

白ではなく黒を選んだことも正解で、クローゼットのなかでひときわ目立っていた家電が、ようやく風景に溶け込んでくれたのです。実用性と美しさの両方がそろった今、ようやく肩の力が抜け、ほっと安堵しています。

2：8年間、一度も使わなかった「ミシン」

2024年に大きな捨て活をおこなった際、最後まで迷って手元に残したのがミシンでした。今の家に引っ越したときに購入したもので、もう8年近くが経ちます。

しかし、この8年間で一度も使う機会はありませんでした。

ほかのものは簡単に手放せたのに、ミシンだけ処分できなかったのは「今年は洋服をつくりたい」という気持ちがあったからです。けれど、1年ほど経ってもそのときは訪れず、結局は眠ったまま。

思いきって手放す決心がついたのは、洋服づくりに時間を割くことが今の暮らしには難しいとわかったからです。そして、手縫いで十分だと実感できたからでした。

とくにダーニングは拙いながらも楽しく、繕いのひとときが心を満たしてくれます。だからこそ、必要になればまたリサイクルショップでよい1台に出合えばいいと、前向きに思えるのです。

ミシンはありがたいことに、リサイクルショップへ引き取っていただきました。

3：今の自分の好みから外れた「衣類」

好みから少し外れてしまった衣類。以前に一度手放そうと保留ボックスにいれたものの、季節が変わって寒さに負け、結局クローゼットに戻してしまった服たちです。

今回改めて1枚ずつ手に取り、「今の自分が本当に着たいのか」と心に問いかけてみました。その答えはやはり「手放すべき」。衣類は保留ボックスに長く眠らせるほど判断が鈍り、扱いにくくなるのだと実感しました。

だからこそ今回は、本格的な寒さが訪れる前に決断しました。ブランド品でもなく、かといってファストファッションでもない。微妙な立ち位置の古着は、思いいれがある分手放すのが難しいものです。それでも大切に着用してきたからこそ、ただ廃棄するのではなく、フリマサイトでお求めやすい価格で出品することにしました。

必要な人の手に渡ってくれれば、保留ボックスで再び眠らせてしまうこともなく、気持ちよく手放せそうです。

4：壊れて修理ができない古い「三脚」

10年近く愛用してきた三脚が、ついに壊れてしまいました。本体のネジを受ける部分がゆるみ、修理も難しい状態に。これ以上は使えないと判断し、寿命だと思って潔く手放しました。

とはいえ、自分の手で直せずに廃棄するしかない道具は、どこか心にわだかまりを残すものです。もやもやとした気持ちを抱えながらも、燃えないゴミの日に出しました。

今回のできごとを通して思ったのは、壊れたらすぐに廃棄せざるを得ないものほど、選び方が大切だということ。多少値が張っても、頑丈で長く使える信頼のおけるメーカーのものを選ぶほうが、結局は気持ちがすっきりします。低価格のものを繰り返し買い替えるよりも、1つを大切に長く使うほうが、自分の暮らしに合っていると感じました。

5：夫の古い「シャツ」

クローゼットを見直す際、夫にも持ち物をチェックしてもらいました。こちらから強制するのではなく、本人の判断に委ねます。結果、4〜5年前に購入したというシャツを2枚、手放すことにしたようです。

仕事柄ペンをよく使うため、袖口にはいくつかの汚れが残っていました。シャツは人と会うときに印象を左右する、大切な仕事道具。そのため今回は、手放した分を新しく2枚買い足すことにしたそうです。

汚れが気になりアイロンをかけるのも少し億劫だったのですが、これで気持ちもすっきりしそうです。手放したシャツは切り分けて掃除用のウエスとして使い、さらに硬い芯の部分は細かく刻んで油を処理するときのために袋にまとめておきました。最後まで役割を果たしてくれることで、気持ちよく見送ることができました。

小さなことですが、暮らしの中での「循環」を感じられると、手放す行為そのものが心地よいものへと変わっていきます。