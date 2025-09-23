Image: 本田技研工業

対応充電器が設置されているルートなら、本当に長距離ツーリングできるかも。

この新しい大型EVバイクは、走り始めから力強い加速（トルクたっぷり）かつエンストもしないから、低速域でも運転しやすいし、80km/hくらいなら電費がよくクルージングもしやすい。

Honda（ホンダ）が「Honda WN7」という新モデルを欧州市場向けに発表しましたが、こいつがかなりの意欲作です。

スポーツ走行を楽しむための「Funモデル」だけど、航続距離が130km以上もあるんですって。エンジンのパワーはガソリン車で言えば600cc級、加速力を決めるトルクは1000cc級の出力を持つのに、だよ。

日本の高速道路でいったらPAが8〜9箇所、SAは2〜3個所を走れる距離になりますね。217kgという重さも、大型バイクとして考えたら納得がいくもの。

欧州向けのモデルだから充電規格は「CCS2」という方式だけど、20→80％の急速充電は約30分。家庭用の専用充電機器（たぶん200V）を使って3時間で満充電にできます。

タンク容量が多くトルクフルなガソリンエンジン車と比べたら、そりゃーまだまだよちよち状態でしょう。でもここまでの長距離走行性能を実現させた日本のバイクメーカーははじめてなはず。

長距離ツーリング派が多い欧州でどれだけ人気がでるかによって、日本市場で販売するかどうかが決まってくるんじゃないかな。日本向けの「CHAdeMO（チャデモ）方式」充電使用の「Honda WN7」、見てみたいな。

Source: 本田技研工業