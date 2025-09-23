日用品のストックや収納ケースなど、「なくなったら困る」と思ってためこんでいるものはありませんか？ 整理収納アドバイザーの資格をもち、フルタイムで働く2児の母、よしいさんも以前は「あって当たり前」とものをため込んでいた1人。しかし、思いきって手放してみたら意外と困らなかったことがわかったそうです。そこで今回は、30年間ため込みがちだったよしいさんが「なくても大丈夫だった！」と気づいたリアルなエピソードを紹介します。

なくなったら困ると思い込んでいたけれど…

「なくなったら困る」と信じて30年。化粧品のサンプルや洗剤のストック、収納ケースや大量の保存容器…。気づけば「あって当たり前」のものに囲まれて、「あればあるほど安心」と信じて疑わなかったんです。

その原因は「不安」。不安だからものをため込んでいたんです。でも実際には、ストックが多すぎて棚がギュウギュウ。取り出すにも前のものをどけて面倒。保存容器は不安定に積んであるから、出そうとしたら雪崩が起きる…。

みなさんもそんな経験はないですか？ これって意外にストレスですよね。でも、起きるかわからない不安に支配されるよりも「今をラクすること」に全集中した方がいいと、気づきました。

手放すことでグッと気持ちが軽くなった4つのもの

いざ手放しだしたら、ものが減る快感と同時に「今までなにが不安だったんだろう？」と不思議になるくらい、不安も手放すことができました。今回は手放してよかったものを4つ紹介します。

●1：化粧品やスキンケアのサンプル

これまでは「旅行や帰省で使うから」と思い、化粧品やスキンケアのサンプルをためていました。でも使いきりのパウチ（小袋）は、量が絶妙に多くて扱いづらく、実際の旅行時には持って行かないんです。今はサンプルは「試すもの」と割りきって、もらったらすぐに使うようにしています。

●2：日用品のつめ替えストック

かつて柔軟剤にハマり、10種類をストックしていたこともありました。洗剤も「特別価格」の札がはられると、「今のうちに買っておこう」と手が伸びていました。でも、それって本当に今必要なのでしょうか。

洗剤や柔軟剤はたとえなくなっても近所ですぐ買えて、ネットでも注文できます。むしろ置き場所に困るストレスの方がずっと大きいと気づいたんです。今は「ストックは1個まで」と決めています。

●3：大量の保存容器

これまで義実家や実家からおかずをいただくと、その保存容器がどんどんたまっていっていました。でも実際に使うのは決まったものばかり。

よく使うもの以外を手放したら、かさばっていた収納に余白が生まれ、キッチンに立つ気持ちまで軽くなりました。

●4：大きな収納ケース

昔は「ものが多いから仕方ない」と、押し入れ用の大きな収納ケースをどんどん買っていました。でも考えてみると、「収納があるからものを増やしていい状態」を自らつくっていたんですよね。大きいが故に複数のアイテムが混在し、結局「よくわからない収納」になっていました。

思いきってケースを手放したときの、ぽっかりあいた空間の清々しいこと！ 収納が減ったことで、「なんとなく」もっていたものをグンと減らすことができました。

ものを減らすことで暮らしが軽やかになった

手放したことで、今まで自分がどれだけものの出し入れに手間をかけていたのか、探し物に時間をかけていたのかを思い知りました。

ものが少なくなると、管理の手間や探すストレスから解放されて、むしろラクになる！ 季節が変わる9〜10月は見直しのチャンスです。ストックがなくなった場合でも、必要なものをそろえる方法は多くあるので、ぜひ参考にしてみてくださいね。