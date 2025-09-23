女性6人組「超ときめき宣伝部」が23日、横浜アリーナでグループ結成10周年記念ツアーの横浜公演を行った。1万1000人の宣伝部員（ファン）の前で全25曲を約3時間にわたり披露した。同所での単独ライブは2回目で、杏ジュリアは「また横浜アリーナのステージに帰ってくることができてうれしいです」と喜びを語った。

ツアーは7月12日の和歌山公演を皮切りに全国を回ってきた。横アリ公演と28日野大阪城ホール公演に向けてアリーナ仕様にセットリストを変更。新旧織り交ぜた曲やこれまでを振り返ることのできる映像や衣装で構成された。

「（会場の）上まで行きたいという強い思いがメンバーにあった」（坂井仁香）と代表曲「最上級にかわいいの！」など4曲では客席内を練り歩き。キュートなパフォーマンスを観客の目の前で披露し、10年分の感謝を伝えた。

4月11日に結成10周年を迎えた。10年続けてこられた秘訣（ひけつ）を聞かれ、吉川ひよりは「超ときめき宣伝部として理想のアイドル像を追い続けてきたからかな、と思います」と真っすぐアイドル道を突き進んできた自信を語った。近年はさまざまなテレビ番組に出演するなど、大活躍。坂井は「私たちだけじゃなく、皆と一緒に夢とか目標に向かって突き進んでいるので怖いという気持ちよりワクワクの気持ちが強い10年でした」と振り返った。

「超最強」はTikTokで総再生回数23億回超えし、音楽チャートで6週間連続1位を獲得する大バズリとなった。宣伝部長（リーダー）の辻野かなみは「今年、勝負の年だねと話していた。ありがたいことに『超最強』はたくさんの方の耳に届いて、また一歩進めた年だった」と手応えを語り、「年末に向けていろんなテレビ番組に出演できるように頑張っていきたい」と意気込み。特別な1年の締めくくりまで突き進んでいく。

≪うれしいお知らせも≫アンコールでは、宣伝部員にうれしいお知らせがたくさん伝えられた。来年3月4日にオリジナルアルバムを発売することや、TBSラジオで10月4日からレギュラー番組「超ときめき宣伝部の超ときめくときを。」（土曜後8・00）がスタートすることを発表。さらにmeta社との取り組みの一環で「超ときめきスレッズ宣伝部」を発足し、11月18日にはフリーライブを開催すること、来年1月10日にはNHKホールでニッポン放送主催のワンマンライブを開催することも発表した。