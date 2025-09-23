今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたおもちゃで楽しそうに遊んでいた黒猫ちゃん。飛び上がった瞬間にちょっと特別なポーズを披露したそうです。

投稿はXにて、75.7万回以上表示。いいね数は3.2万件を超えました。Xユーザーたちからは、「美しい…これ以上の芸術作品は存在し得ないでしょう」「カメラ目線w」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：黒猫が大きくジャンプした瞬間を撮ったら…】

「し」

今回、Xに投稿したのは「ソラネコさんち」さん。登場したのは、黒猫のぺーたちゃんです。

ぺーたちゃんは大好きなおもちゃを追いかけ、勢いよくジャンプ。その瞬間、飼い主さんがカメラのシャッターを押すと…。そこには、まるでひらがなの「し」の字みたいなポーズを空中でとっているぺーたちゃんの姿が！

丸みを帯びながらもきれいなカーブを描いており、見事なまでに「し」だった模様。思わず笑ってしまうくらい可愛らしい「し」です。

ぺーたちゃんの「し」にX民も大爆笑

空中で見事な「し」の字ポーズを描いたぺーたちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「可愛い！ちゃんと「し」になってる」「「ヒ」も「ピ」もいけそうですw」「今からでも世界陸上へ」などの声が多く寄せられていました。

中には、「し」というよりエビみたいに見えたという方も。いずれにせよ、ぺーたちゃんはSNSを通じて多くの方に笑いと癒しを届けてくれたようですね。

Xアカウント「ソラネコさんち」では、猫ちゃんたちとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も見ているだけで楽しい気分にさせてくれます。

写真・動画提供：Xアカウント「ソラネコさんち」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。