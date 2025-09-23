６人組アイドルグループ「超ときめき♡宣伝部」が２３日、１０周年ツアーの神奈川公演を横浜アリーナで行った。

４月１１日に結成１０周年を迎え、節目の年をひた走る「とき宣」だが、今ツアーの終盤は会場をアリーナに拡大。坂井仁香（２４）は「横アリをソールドアウトすることができて、それだけ応援して下さる方が増えたということ。うれしくてありがたい」と感謝の思いを口にした。

公演ではメンバーが自分の足でアリーナ、スタンドまで満遍なく練り歩く恒例の“ロックオンフリータイム”を史上最長の４曲で展開した。小泉遥香（２４）は「アリーナの規模になっても、距離の近さは結成当初から変わってないと思います」。過去楽曲をオマージュした新衣装を披露するなど多彩な趣向を凝らし１万１０００人の宣伝部員（ファンネーム）を楽しませた。

昨年は「最上級にかわいいの！」がヒットしたが、今年は最新曲「超最強」が前作以上の大バズり。ＴｉｋＴｏｋの総再生回数は現在２３億回を突破している。リーダー・辻野かなみ（２６）は「勝負の年に、ありがたいことに『超最強』がたくさんの方のお耳に届いた。一歩進めた年だったのかな」と手応えを明かすと、吉川ひより（２４）は「３０億回を目指したい」と語った。

ツアーは２８日の大阪城ホールでファイナルを迎えるが、１０月からは新たな展開が待ち受ける。公演のアンコールでは〈１〉ラジオの新レギュラー〈２〉Ｍｅｔａ社とのコラボ〈３〉新年イベント〈４〉アルバムリリース―と怒濤（どとう）の発表ラッシュ。１０年間続けられた原動力について、坂井は「メンバー６人だけで夢や目標に立ち向かうんじゃなくて、宣伝部員さんと一緒に突き進んでいるところ」と断言。手を取り合いながら超最強の１０周年を完走するつもりだ。（宮路 美穂）