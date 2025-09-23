【ニューヨーク＝金子靖志】米ニューヨークの国連本部で２２日、イスラエルとパレスチナ国家の共存を目指す「２国家解決」に関する首脳級会合が開かれた。

フランスなど６か国がパレスチナの国家承認を表明し、前日の英国などと合わせ、２日間で少なくとも１０か国が承認を表明した。これで承認国は国連加盟国の８割超の約１６０か国となり、国際社会によるイスラエルへの外交圧力が強まっている。

会合はフランスとサウジアラビアが主導し、ＡＰ通信によると、１４０か国以上の首脳が出席した。マクロン仏大統領は会合冒頭の演説で、「パレスチナ人の正当な権利を認めることは、イスラエル国民の権利を損なうものではない。国家承認こそが平和をもたらす唯一の解決策だ」と訴えた。

フランスの国家承認により、先進７か国（Ｇ７）で承認したのは英、カナダも含めて３か国となった。日本とドイツ、イタリアは「２国家解決」への支持を表明しつつ、承認は見送った。イスラエルを擁護する米国は会合に反発し、欠席した。

米国からビザ（査証）発給を拒否されたパレスチナ自治政府トップのマフムード・アッバス議長はビデオ演説に臨み、国家承認の広がりに謝意を示した上で、「流血の悲劇を終わらせ、和平に向けた交渉の席についてほしい」とイスラエルに呼びかけた。

一方、イスラエルのダニー・ダノン国連大使は会合前、記者団に「現実離れした茶番劇だ」と会合を非難し、「（イスラム主義組織）ハマスを排除するまで戦争を継続する」と強調した。