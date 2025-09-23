佐野勇斗、“秋の行楽デートコーデ”バトルに参戦 前回王者・河合郁人の得票数に挑む
俳優・佐野勇斗（M!LK）が、30日放送の『THE神業チャレンジSP』（毎週火曜 後7：00〜後8：00※30日は後7：00〜後8：55）に出演。「東京ガールズコレクションでコーデ対決 第2弾」に挑む。
【番組カット】コーデ対決に参戦したEXILE MAKIDAI＆チョコプラ
世界中で大流行している“神業動画”にさまざまな芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できるという本番組。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、井森美幸、ギャル曽根、EXILE MAKIDAI、長尾謙杜（なにわ男子）を迎え、それぞれの挑戦を見届ける。
佐野は、２万人の女子が大熱狂する「東京ガールズコレクションでコーデ対決 第2弾」に登場。“秋の行楽デートコーデ”で、おしゃれ番長・チョコレートプラネット、最強ファッショニスタ・EXILE MAKIDAIとともに、三つ巴バトルに参戦する。前回王者・河合郁人の得票数を超えれば、神超え達成＆賞金10万円を獲得できるが、果たして観客が選ぶ“真の神コーデ”は誰の手に。
そのほか、ヒットスイーツを次々と生み出してきた“ローソンスイーツの神”に、芸能界の食通が真っ向勝負。千の舌を持つ男・梅沢富美男、爆食女王・ギャル曽根が自ら考案したオリジナルスイーツで売上対決を挑む。果たして“神超え”して賞金10万円を掴み取れるのか。
また、芸能界＆スポーツ界から猛者たちが参戦し、震える手で挑む究極の「神業クレーンゲーム」には、家族のために山ごもり修業まで敢行したチョコレートプラネット・松尾が半年ぶり4度目の挑戦。ほか、ガクテンソク奥田、世界を魅了するプロフィギュアスケーターにして超ガチゲーマーの宇野昌磨が「負けたらゲーム引退」の覚悟で挑む。ビリビリ100万円クレーンゲームの成功者は現れるか。
【番組カット】コーデ対決に参戦したEXILE MAKIDAI＆チョコプラ
世界中で大流行している“神業動画”にさまざまな芸能人やアスリートが本気で挑戦し、見事再現できたら賞金100万円を獲得できるという本番組。MCはチョコレートプラネットが務め、ゲストには陣内智則、佐藤栞里、井森美幸、ギャル曽根、EXILE MAKIDAI、長尾謙杜（なにわ男子）を迎え、それぞれの挑戦を見届ける。
そのほか、ヒットスイーツを次々と生み出してきた“ローソンスイーツの神”に、芸能界の食通が真っ向勝負。千の舌を持つ男・梅沢富美男、爆食女王・ギャル曽根が自ら考案したオリジナルスイーツで売上対決を挑む。果たして“神超え”して賞金10万円を掴み取れるのか。
また、芸能界＆スポーツ界から猛者たちが参戦し、震える手で挑む究極の「神業クレーンゲーム」には、家族のために山ごもり修業まで敢行したチョコレートプラネット・松尾が半年ぶり4度目の挑戦。ほか、ガクテンソク奥田、世界を魅了するプロフィギュアスケーターにして超ガチゲーマーの宇野昌磨が「負けたらゲーム引退」の覚悟で挑む。ビリビリ100万円クレーンゲームの成功者は現れるか。