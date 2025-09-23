MAZZEL、パントマイムで意外な才能を開花 RYUKIが赤面する事態に
8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELの地上波冠番組『マゼダン -MAZE OF DANCE-』（毎週水曜 深0：59※関東ローカル、全10回）の「#8」が、24日深夜に日本テレビで放送される。
【番組カット】意外な才能開花！パントマイムに挑戦するMAZZEL
MAZZELは、ブレイキンでかつて日本一になったSEITO、ダンスインストラクター経験者TAKUTO、数多くのダンス大会で受賞歴を持つRANなど、ダンスを得意とするメンバーを含む8人で構成されるダンス＆ボーカルグループ。同番組では、よりダンスの可能性を広げるべくダンスの迷路（MAZE）に入り込み、ダンス界で圧倒的なパフォーマンス力を誇る話題のダンサーたちからさまざまなダンススキルや知識を学び、アーティスト＆エンターテイナーとして成長していく。
今回のゲスト・黄帝心仙人は、人間離れした動きが特徴のアニメーションダンスのパイオニアで、海外で人気のオーディション番組『Asia’s Got Talent』に出場し、アジア人初のゴールデンブザーを獲得。出演・振り付けたCMが世界の広告賞23賞を総なめにするなど、世界が認めるダンサーとして活躍し続けている。今回はそんな黄帝心仙人をゲストに迎え、ストリートダンスのひとつ「ポッピン」に挑戦。MAZZELの“あるメンバー”は、子どものころに黄帝心仙人に憧れ、一緒に写真を撮ってもらったことがあるという過去を明かし、当時の貴重な写真も披露する。
今回は「ポッピン」の要素であるアイソレーションやウェーブなどを学んでいく。SEITOは、本来存在しないものを身体の動きを使って見ている人に想像させる「パントマイム」に挑戦。普段パワフルなダンスやブレイキンを得意とするSEITOだが、パントマイムで新たな才能を開花させる。
さらに、表現力が問われる企画「パントマイムチャレンジ」では、ポッピンが得意なRANが「告白」をテーマに挑戦。RYUKIは、黄帝心仙人も思わずうなる超難題に挑む。KAIRYU＆NAOYAコンビの挑戦では、2人がある珍事を巻き起こし、スタジオが大爆笑に包まれる。
Huluでは、地上波放送に先駆立って「Hulu特別版」を先行独占配信中。MAZZELは「イマジネーションウェーブゲーム」と呼ばれる2人1組で相手の指の動きに合わせてウェーブの動きを行うゲームに挑戦している。「パントマイム」チャレンジでは、RYUKIが挑戦した際に、いつも完璧にDJをこなすデッカチャンにある異変が起きていた。RYUKIが「恥ずかしい」と赤面する事態になる。
