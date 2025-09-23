超ときめき■宣伝部が23日、横浜アリーナで全国ツアー「超ときめき■宣伝部のきみのハートにロックオンTOUR 2025 〜10th Anniversary〜」を開催した。

結成10周年のあゆみを詰め込んだ演出でファンを魅了した。この日は「世界でいちばんアイドル」「トゥモロー最強説!!」や、これまでの公演で披露していなかった過去曲や新曲を多数歌唱したほか、結成当時の映像やデビュー当時の衣装をオマージュした衣装を披露。菅田愛貴（20）は「1人残らずロックオンするので、受け止めてください！」と、宣伝部員（ファンの総称）のハートを打ち抜いた。

至近距離で“かわいい”を振りまいた。中盤で過去最長となる13分超のロックオンフリータイム（撮影可能タイム）を実施。代表曲「最上級にかわいいの！」やTikTok総再生数23億回を突破し、同音楽チャートで6週連続1位に輝いた「超最強」などを、客席を練り歩きながら歌唱。坂井仁香（24）は「前回上まで行けなかったので、どうしても上の席まで会いに行きたかった。その気持ちからこの長さになりました」。ファンのスマホに向かって全力パフォーマンスし、ファンを喜ばせた。

昨年開催した初の横浜アリーナ公演は2日間で1・6万人を動員も、完売とはならず。この日は1日で1・1万人を動員し、リベンジを果たした。坂井は「ツアーの1つの公演なのにソールドアウトできた。それだけ応援してくださる方が増えた」と感謝。「うめたぞよこアリ」と喜んだ。

10周年でさらなる人気をつかみ、辻野かなみ（26）は「勝負の年にまた1歩進めた。年末にいろんな番組に出られるように頑張ります」と意気込んだ。【野見山拓樹】