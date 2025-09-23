新たな「熱帯低気圧」が発生 台風へ発達するか？

気象庁によりますと、きょう（23日）午前９時、フィリピンの東で新たな熱帯低気圧「台風のたまご」が発生したということです。

【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？

この熱帯低気圧は、午後６時現在、フィリピンの東にあって１時間に１０キロの速さで西南西に進んでいて、中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルということです。

今後の進路予測は【画像①】の通りです。

詳しい情報はこちら【目次】

①「熱帯低気圧」今後の予測は？ ②「台風19号」は今どこに？



③「台風19号」今後の進路は？ ③「台風18号」は今どこに？



④「台風18号」先島諸島・沖縄地方は高波に注意を



⑤「今後16日間」の札幌・仙台・東京・愛知・大阪・広島・福岡・那覇 各地の天気シミュレーションをみる

熱帯低気圧は今後“台風”に発達する見込み

熱帯低気圧は24時間以内に台風へ発達する見込みで、



あす（２４日）午後６時にはフィリピンの東

中心気圧１０００ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



あさって（２５日）午後３時にはフィリピンの東、

中心気圧９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



２６日午後３時にはフィリピンの東、

中心気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



２７日午後３時には南シナ海、

中心気圧は９９６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



２８日午後３時には南シナ海、

中心気圧は９９２ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２３メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



が予想されています。

「台風19号」進路定まらず

気象庁によりますと、強い台風１９号は、きょう（２３日）午後６時には日本の東にあって、ほとんど停滞しています。



中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルとなっています。



今後の進路予想は【画像②】の通りです。

「台風19号」今後の進路は？

台風の中心は、



あす（２４日）午後６時には日本のはるか東

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あさって（２５日）午後３時には日本のはるか東

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



２６日午後３時には日本の東

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



２７日午後３時には日本の東のはるか東

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



このあと台風は温帯低気圧に変わり



２８日午後３時には日本のはるか東

中心の気圧は９８６ヘクトパスカル、

最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４０メートル



が予想されます。

「台風18号」はどこに？

気象庁によりますと、大型で猛烈な台風１８号は、きょう（２３日）午後６時には南シナ海にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。



中心の気圧は９１５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートルで、中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。



今後の進路予想図については【画像③】の通りです。

台風18号 沖縄地方・先島諸島は高波に警戒を

台風の中心は、



あす（２４日）午前６時には南シナ海

中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は５０メートル、

最大瞬間風速は７０メートル



あす（２４日）午後６時には南シナ海

中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートル



あさって（２５日）午後３時にはベトナム

中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、

最大風速は２０メートル、

最大瞬間風速は３０メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、



２６日午後３時にはベトナム

中心の気圧は１００４ヘクトパスカル



が予想されます。

大型で猛烈な台風第１８号は、南シナ海を西へ進んでいます。先島諸島と沖縄本島地方では、うねりを伴いしけています。２４日にかけてうねりを伴う高波に十分注意してください。



また、先島諸島では、２３日は強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも十分注意してください。



［気象概況］

台風第１８号は、南シナ海を西に進み、次第に沖縄地方から遠ざかる見込みです。



［波の予想］

２３日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う

宮古島地方 ５メートル うねりを伴う

八重山地方 ５メートル うねりを伴う

２４日に予想される波の高さ

沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う

宮古島地方 ４メートル うねりを伴う

八重山地方 ４メートル うねりを伴う



［風の予想］

２３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）

宮古島地方 南東の風 １５メートル（２５メートル）

八重山地方 南東の風 １５メートル（２５メートル）



［防災事項］

沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴いしけています。２４日にかけてうねりを伴う高波に十分注意してください。



先島諸島では、台風と高気圧との間で気圧の傾きが大きくなるため、２３日昼前まで強い風が吹く見込みです。強風に注意してください。



八重山地方では、２３日は落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



宮古島地方では、２３日は落雷や突風、急な強い雨に注意してください。

全国の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像④～⑪】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の気象情報に注意してください。