【台風情報 今後の台風進路は？】新たな熱帯低気圧「台風のたまご」が発生 強い「台風19号」 大型で猛烈な「台風18号」 トリプル台風発生か？【気象庁 9月23日～10月9日までの16日間天気シミュレーション23日午後7時45分更新】
新たな「熱帯低気圧」が発生 台風へ発達するか？
気象庁によりますと、きょう（23日）午前９時、フィリピンの東で新たな熱帯低気圧「台風のたまご」が発生したということです。
【画像を見る】今後の進路予想図／向こう16日間の全国各地の天気は？
この熱帯低気圧は、午後６時現在、フィリピンの東にあって１時間に１０キロの速さで西南西に進んでいて、中心気圧は１００２ヘクトパスカル、最大風速は１５メートル、最大瞬間風速は２３メートルということです。
今後の進路予測は【画像①】の通りです。
熱帯低気圧は今後“台風”に発達する見込み
熱帯低気圧は24時間以内に台風へ発達する見込みで、
あす（２４日）午後６時にはフィリピンの東
中心気圧１０００ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は１８メートル、
最大瞬間風速は２５メートル
あさって（２５日）午後３時にはフィリピンの東、
中心気圧９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
２６日午後３時にはフィリピンの東、
中心気圧は９９８ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
２７日午後３時には南シナ海、
中心気圧は９９６ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
２８日午後３時には南シナ海、
中心気圧は９９２ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は２３メートル、
最大瞬間風速は３５メートル
が予想されています。
「台風19号」進路定まらず
気象庁によりますと、強い台風１９号は、きょう（２３日）午後６時には日本の東にあって、ほとんど停滞しています。
中心の気圧は９７０ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は４０メートル、最大瞬間風速は５５メートルとなっています。
今後の進路予想は【画像②】の通りです。
「台風19号」今後の進路は？
台風の中心は、
あす（２４日）午後６時には日本のはるか東
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
あさって（２５日）午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、
最大風速は３５メートル、
最大瞬間風速は５０メートル
２６日午後３時には日本の東
中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４５メートル
２７日午後３時には日本の東のはるか東
中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
このあと台風は温帯低気圧に変わり
２８日午後３時には日本のはるか東
中心の気圧は９８６ヘクトパスカル、
最大風速は３０メートル、
最大瞬間風速は４０メートル
が予想されます。
「台風18号」はどこに？
気象庁によりますと、大型で猛烈な台風１８号は、きょう（２３日）午後６時には南シナ海にあって、１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。
中心の気圧は９１５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は５５メートル、最大瞬間風速は７５メートルで、中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。
今後の進路予想図については【画像③】の通りです。
台風18号 沖縄地方・先島諸島は高波に警戒を
台風の中心は、
あす（２４日）午前６時には南シナ海
中心の気圧は９３５ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は５０メートル、
最大瞬間風速は７０メートル
あす（２４日）午後６時には南シナ海
中心の気圧は９５０ヘクトパスカル、
中心付近の最大風速は４５メートル、
最大瞬間風速は６０メートル
あさって（２５日）午後３時にはベトナム
中心の気圧は９９４ヘクトパスカル、
最大風速は２０メートル、
最大瞬間風速は３０メートル
台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、
２６日午後３時にはベトナム
中心の気圧は１００４ヘクトパスカル
が予想されます。
大型で猛烈な台風第１８号は、南シナ海を西へ進んでいます。先島諸島と沖縄本島地方では、うねりを伴いしけています。２４日にかけてうねりを伴う高波に十分注意してください。
また、先島諸島では、２３日は強風や落雷、竜巻などの激しい突風にも十分注意してください。
［気象概況］
台風第１８号は、南シナ海を西に進み、次第に沖縄地方から遠ざかる見込みです。
［波の予想］
２３日に予想される波の高さ
沖縄本島地方 ４メートル うねりを伴う
宮古島地方 ５メートル うねりを伴う
八重山地方 ５メートル うねりを伴う
２４日に予想される波の高さ
沖縄本島地方 ３メートル うねりを伴う
宮古島地方 ４メートル うねりを伴う
八重山地方 ４メートル うねりを伴う
［風の予想］
２３日に予想される風向・最大風速（最大瞬間風速）
宮古島地方 南東の風 １５メートル（２５メートル）
八重山地方 南東の風 １５メートル（２５メートル）
［防災事項］
沖縄地方の沿岸の海域ではうねりを伴いしけています。２４日にかけてうねりを伴う高波に十分注意してください。
先島諸島では、台風と高気圧との間で気圧の傾きが大きくなるため、２３日昼前まで強い風が吹く見込みです。強風に注意してください。
八重山地方では、２３日は落雷や竜巻などの激しい突風に十分注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。
宮古島地方では、２３日は落雷や突風、急な強い雨に注意してください。
全国の天気への影響は？
今後の天気への影響はどうなるのか、【画像④～⑪】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。
今後の気象情報に注意してください。