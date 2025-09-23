「喜んでいいものか…ソフトバンクも負けました！」新庄監督、本拠地最終戦セレモニーで絶叫 パリーグ上位2球団がともに敗戦で2.5差のまま「僕たちは1ミリもあきらめてません」
新庄監督は逆転Vにあきらめない姿勢を示した(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
首位のソフトバンクを2.5ゲーム差で追う日本ハムは9月23日の楽天戦（エスコンF）に0−7と大敗。
来日2度目の先発を託された孫易磊が立ち上がりからつかまり、初回に黒川史陽に2ランを許すなど2回3失点で降板、継投策に出る。
【動画】これがリーグトップの実力！レイエスの豪快な本塁打シーンをチェック
しかし2番手の金村尚真も5回一死一、二塁のピンチを招くと、継いだ左腕の宮西尚生が一死満塁から代打で出たマイケル・フランコにレフト線への犠飛を許すなど、粘れない。
さらに6回にも玉井大翔が一死満塁から浅村栄斗に押し出し四球を与えるなど、0−5とさらにリードを広げられる。
打線も相手先発、スペンサー・ハワードに7回途中無失点と封じられた。救援陣は8回にも浅村に2ランを浴び、0−7と失点を重ねた。
前日も最下位のロッテに0封負け、2試合連続の完封負けは今季12度目となった。
くしくもこの日は今季レギュラーシーズンにおいて本拠地エスコンFの最終戦。詰めかけた日本ハムファンに勝利を届けたかったが、投打で精彩を欠いた。
大敗となったが、試合後の本拠地セレモニーでは新庄監督がソフトバンクも敗れたことを受け「喜んでいいものか…ソフトバンクも負けました！」と絶叫。続けて「僕たちは1ミリもあきらめてません」と、残り6試合を悲願の優勝を目指して全力で戦っていくことを誓った。
首位のソフトバンクも本拠地でオリックスに4連敗と厳しい戦いが続いている。それでも日本ハムが負けたため、優勝マジックを一つ減らし、5とした。
果たしてパ・リーグ優勝争いの最終コーナー、1位でゴールを切るのはどちらの球団となるのか。9月30日にはソフトバンクの本拠地で直接対決も控える。今後も両球団の戦いぶりが話題を集めていきそうだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]