¡È²ÁÃÍ¤¢¤ë6°Ì¡É¤Ë³Æ¹ñ¤¬»¿¼­¡¡¥Ð¥¯¡¼¤Ç¸÷¤Ã¤¿³ÑÅÄÍµµ£¡ÖÀ®¸ù¤Î½µËö¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥ì¡¼¥¹¡×

·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤¿³ÑÅÄ¤ËÂ¿ÊýÌÌ¤«¤é»¿¼¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë(C)Getty Images
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¤¬º£µ¨17ÀïÌÜ¤Ë¤·¤ÆºÇ¹â¤Î¥ê¥¶¥ë¥È¤ò»Ä¤·¤¿¡£9·î21Æü¤Ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç6°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¼«¸ÊºÇ¾å°Ì¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò²Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸·¤·¤¤·ë²Ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤¹¸«»ö¤ÊÁö¤ê¤Ï¡¢³ÑÅÄËÜ¿Í¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Áª6°Ì¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡¢¥ì¡¼¥¹¸åÈ¾¤Î¥Ô¥Ã¥È¥¤¥ó¤Þ¤Ç¥Ï¡¼¥É¥¿¥¤¥ä¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Áö¤ê¤Ç¾å°Ì¤ò¥¡¼¥×¡£¥ì¡¼¥·¥ó¥°¡¦¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¤Î¥é¥ó¥É¡¦¥Î¥ê¥¹¤È5°Ì¤òÁè¤Ã¤Æ¤¤¤¿³ÑÅÄ¤Ï39¼þÌÜ¤Ë¥ß¥Ç¥£¥¢¥à¥¿¥¤¥ä¤Ø¸ò´¹¡£¥Ô¥Ã¥È¥¢¥¦¥ÈÄ¾¸å¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤ËÀè¹Ô¤òµö¤·¡¢¤½¤³¤«¤é¤Ï6°Ì¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤¿¡£
¡¡5°Ì¥í¡¼¥½¥ó¤òÄÉ¤¦³ÑÅÄ¤Î¸åÊý¤Ë¥Î¥ê¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥Ï¥ß¥ë¥È¥ó¤¬ÊÂ¤ÖÂâÎó¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¡¢ºÇ½ªÈ×¤Þ¤Ç¶Ïº¹¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥óÁè¤¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Æ¥¤¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌµ¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Æ¼Ö¡¢¸«±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÀÜ¶áÀï¤ò±é¤¸¤¿¡£³ÑÅÄ¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¹¶Î¬¤ò¸«¿ø¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥Î¥ê¥¹¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë¤âÂÑ¤¨Â³¤±6°Ì¤Î¤Þ¤Þ¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£5°Ì¤ÎºÂ¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥Þ¥¯¥é¡¼¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤òÍÞ¤¨¹þ¤ó¤Ç¤ÎÆþ¾Þ¤Ï¡¢Âç¤¤¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤¬ÆÈÁö¤ÇÀ©¤·¥¤¥¿¥ê¥¢GP¤ËÂ³¤2Ï¢¾¡¤òÃ£À®¡£³ÑÅÄ¤Ï¥ì¡¼¥¹¸å¡¢¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÎµÕÅ¾¤Ç¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤Ù¤¯¡¢²¦ºÂÁè¤¤¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¤¢¤ë¥Î¥ê¥¹¤òÍÞ¤¨¹þ¤à¤³¤È¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤À¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á°²ó¤Î¥ì¡¼¥¹¤è¤ê¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Ë¿··¿¥Õ¥í¥¢¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¡¢¥¢¥¼¥ë¥Ð¥¤¥¸¥ã¥óGP¤Ç¤Ï³ÑÅÄ¤âÆ±¤¸»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Ï2Âæ¤È¤â¥Þ¥·¥ó¤ÎÊý¸þÀ¤¬¥Ð¥¯¡¼¤Î¥³¡¼¥¹¤ËÅ¬±þ¤·¤¿¤È¤âÂª¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡³Æ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤âÆüËÜ¿Í¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î²÷¿´¤Î·ë²Ì¤òÂç¤¤¯Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥¤¥ÄÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØSPEEDWEEK.com¡Ù¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥æ¥¦¥¡¦¥Ä¥Î¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ð¥¯¡¼¤Ç¤Î½µËö¤ÏÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï6°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÏÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÎÏ¶¯¤¤½µËö¤Ï¡¢¥Ä¥Î¥À¤È¥Á¡¼¥à¤¬ºÇ¶á¥Þ¥·¥ó¤Ë»Ü¤·¤¿ºÙ¤«¤Ê²þÎÉ¡¢¤½¤·¤ÆÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¥ì¡¼¥¹±¿¤Ó¤Î·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤È»¿¼¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØCRASH¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ô¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤Ç¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ë¤«¤ï¤µ¤ì¤¿¥·¡¼¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂ¿¾¯²ù¤ä¤Þ¤ì¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢6°Ì¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¸½»þÅÀ¤ÇºÇ¹â¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¥¹¥Æ¥£¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Õ¥§¥é¡¼¥ê2Âæ¤òÀµÅö¤Ë¿¶¤êÀÚ¤ê¡¢¤è¤ê°õ¾ÝÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤Á¤é¤â¥ì¡¼¥¹Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÁö¤ê¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ïº£²ó¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÍ½Áª¡¢·è¾¡¤òÄÌ¤¸¤Æ¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆâÍÆ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤â¸÷¤Ã¤¿¡£ÍÍ¡¹¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿Ãæ¤Ç²æËý¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÂÑ¤¨È´¤¤¤¿º£²ó¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢¤³¤ÎÀè¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯À¸¤«¤µ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹¥·ë²Ì¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¤À¡£
