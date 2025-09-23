新潟市の護国神社で『七五三大祭』が行われ、晴れ着姿の子どもたちでにぎわいました。



華やかな着物や袴に身を包んだ子どもたち。新潟市の護国神社では、子どもの健やかな成長を祈る神事『七五三大祭』が行われました。23日は、天候に恵まれ爽やかな秋晴れの空に風船を飛ばしました。



■5歳男の子

「(Q.将来何になりたい？)警察。(Q.どんな警察官？)飛行機に乗ってアメリカ行ってきます。」

■父親

「初めて聞きました。自分のやりたいことを見つけて熱中してやってもらえればいいと思う。」



■母親

「私が小さいときに来ていた着物で、今も(娘が)着られて嬉しいです。」

■7歳女の子

「(Q.お母さんの着物着られてどう？)かわいかった。」



■6歳女の子

「(Q.将来何になりたい？)ネイリスト。爪がきれいだから。」

■母親

「いつも笑顔で人に優しく元気に成長してほしいです。」



『七五三大祭』は、10月5日にも行われます。