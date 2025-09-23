¡Ú¥µ¥Ã¥«ーJ1¡Ã¥¢¥ë¥Ó¡Û»ý¤ÁÌ£È¯´ø¤·¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ë¤â1ÅÀ¤¬±ó¤¯¡Ä 5»î¹ç¤Ö¤ê¤Î¾¡¤ÁÅÀ1¤â»ÄÎ±Áè¤¤¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤¯¡Ú¿·³ã¡Û
ÌÀ¼£°ÂÅÄ¥µ¥Ã¥«ーJ1¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï¡¢»ÄÎ±¤òÌÜ»Ø¤·¥Ûー¥à¤ÇÌ¾¸Å²°¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥ë¥Ó¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1ÅÀ¤¬±ó¤¯°ú¤Ê¬¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£¥·ー¥º¥ó»Ä¤ê8»î¹ç¤Ç¸½ºß¡¢J1ºÇ²¼°Ì¤Î¥¢¥ë¥Ó¡£»ÄÎ±¤Î¤¿¤á¤Ë¡Ä15°Ì¡¦Ì¾¸Å²°¤È¤Î¡¢Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤°ìÀï¡£
Á°È¾14Ê¬¡¢¥¢¥ë¥Ó¤¬ºÇ½é¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¡£³«»ÏÁá¡¹¤«¤é¾¡Íø¤Ø¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤òÁ´ÌÌ¤Ë½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Á°È¾26Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ó¤é¤·¤¤²ÚÎï¤Ê¥Ñ¥¹¥ïー¥¯¤Ç¥´ー¥ë¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤òÃ¥¤¨¤º¡£¼éÈ÷¿Ø¤âÌ¾¸Å²°¤Ë·èÄêÅª¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÍ¿¤¨¤º¡¢Á°È¾¤Ï0-0¡£
¸åÈ¾¤â¡¢¥¢¥ë¥Ó¤Î¥´ー¥ë¤Ø¤Î¼¹Ç°¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ç°î¤ì¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾24Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¶¶ËÜ¤¬µ¯ÅÀ¤Ë¹¶·â¤ò»Å³Ý¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë35Ê¬¡¢¶¶ËÜ¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤ÇÄ¹Ã«Àî¡ª¥´ー¥ë¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Þ¤ÇÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢0-0¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¡£
5»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¾¡¤ÁÅÀ1¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ÄÎ±·÷¤Î17°Ì¤È¤Ï¾¡¤ÁÅÀº¹¡Ö7¡×¡£
UX¤Î²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î°ÂÅÄÍýÂç¤µ¤ó¤Ï¡¢»ÄÎ±¤Ë¸þ¤±¤Æ－
¢£¸µÆüËÜÂåÉ½ °ÂÅÄÍýÂç¤µ¤ó
¡Ö¥È¥ó¥Í¥ë¤Î½Ð¸ý¤Ï¸«¤¨¤¿¡£º£Æü¤Î¥µ¥Ã¥«ー¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐÇòÀ±¤Ï¤Ä¤¯¡£¥´ー¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ó¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡£¸å¤í¸þ¤¤ÎÁªÂò¤ò¤»¤º¡¢Á°¤ÎÁªÂò¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¥´ー¥ë¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¡×
¼¡Àá¤Ï¡¢27Æü(ÅÚ)¥¢¥¦¥§ー¤Ç¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£
