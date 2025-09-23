世界陸上の興奮がまだ冷めやらぬところですが、多くの子どもたちも一大行事、運動会に向け練習に励んでいるかと思います。23日、鹿児島市の公園で走り方について学ぶ教室が開かれました。子どもたち必見！運動会で少しでも速く走るコツやその練習方法とは？



(記者)

「鹿児島市の紫原中央公園。こちらである教室が開かれているということですが、それが走りの教室。子供たちが走り方について勉強している」





23日の朝、鹿児島市の紫原中央公園で開かれた「走りの教室」。走り方を教えるのは、トレーニングアドバイザーの大田勝也さん(41)です。鹿屋体育大学を卒業後、運動の指導に携わって15年。子どもから高齢者まで、多くの人に運動の楽しさを教えてきました。秋分の日の23日は、10月に運動会を控えている小学生たち約20人が集まりました。中には、21日まで東京で行われていた「世界陸上」に刺激を受けたという小学生も。(参加した小学生)「世界陸上で一生懸命努力して勝っている姿がすごいなと思って僕もそういう大会に出ていい結果が出せたらと思った」子どもたちは、足の運び方や走る姿勢などを教わっていました。また、短距離走で重要なスタートダッシュの練習も。朝の強い陽ざしにも負けず、力強く走っていました。(参加した小学生)「足が速くなるために参加した。スタートダッシュが勉強になった。勢いがある走りになりたい」(参加した小学生)「手を振ってかっこよく走ったらいいということと、足を上げるといいことを学んだ」(トレーニングアドバイザー・大田勝也さん)「走るとなると隣の子と競争というイメージで参加すると思うが楽しさがないとなかなか続かないので楽しさを大事にしてて楽しいけど結構走らされる教室」さて、ここからは実際に、速く走るコツを大田さんに教えてもらいました。まず、教わる前の走りを見てもらうと。(トレーニングアドバイザー・大田勝也さん)「足が速い人は足が前で回るが今見させてもらったら少し後ろで回る感じがあるのでこれを改善していく練習をしていくといいかと思う」そこで、足を前に運ぶためのトレーニングを教えてもらいました。(トレーニングアドバイザー・大田勝也さん)「壁に足が当たるか当たらないかくらいまで1.2.3、2.2.3と上げる」大田さんに教えてもらいながら、このトレーニングを10セットほど繰り返しました。その後、トレーニングと同じように足を前に運ぶ意識でもう一度走ってみると。(トレーニングアドバイザー・大田勝也さん)「すごい。すごいですね、めっちゃ良かったです。最初の走りは少し体がお尻がくの字になってかいているような走り出ったが今の走りはぐんと前から体が起きてしっかり地面を踏めている走りになった。世界陸上の100メートルみたいな」ものの数分のトレーニングと足を運ぶという少しの意識でフォームが改善されました。(トレーニングアドバイザー・大田勝也さん)「足の動かし方とかは一回で変わるが、これを染み込ませるには半年とか1年かかるので継続していくとグングン伸びていく。そうした奥深さがあるのが面白さや楽しさだと思う」大田さんによると、速く走るためにはスタートダッシュで加速することと、足をしっかり前に運ぶ意識が重要だということです。運動会に向け走り方を学びたいという方は、大田さんのインスタグラムで教室のスケジュールなどをご確認ください。