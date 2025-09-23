【特集】羽が円柱？革新的な風力発電の開発に大学発ベンチャー企業が挑む 実用化に向け新たな一歩【新潟】
長岡市の寺泊水族博物館。屋上に設置されていたのは羽の部分が円柱になった風力発電機です。
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「黒色の円柱の部分とその後ろにあるリングの中で発生する渦の力を使って回る風車です。リングに対して巻き付くように渦が三次元的に出てくる。」
円柱のうしろにリングを設置することで風が通過する際に渦が発生。その渦が推進力になって円柱状の羽を動かします。円柱状の羽は、形がシンプルで作りやすく軽い素材を使用することが可能です。従来の風力発電と比べゆっくりと回るため騒音の減少や、安全性の向上が見込まれ、これまで設置できなかった箇所でも発電できるのではと注目を集めています。
開発に挑むのは大学内ベンチャー企業『パンタレイ』。2021年に長岡技術科学大学に設立され、佐藤靖徳客員准教授が代表を務めます。
円柱とリングを使って回る仕組みを使った風力発電は、日本など世界5カ国で特許を取得しています。2024年9月には実用性を確認するための実証実験をスタート。屋上に試作機を設置しました。
実験開始から9カ月が経過した6月。
見比べてみると設置時にはなかったものが－
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「風向きを変える集風体というものです。風車自体は首を振らずに一方向を向いているその分横からきた風を風車に当たるように風を取り込むスリットをいれた構造になっている。」
より効果を高めて挑んだ実証実験の成果は－
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「寺泊は30m/s近い風が吹く。冬場には強い風が吹くところ。その中で事故や故障がなく1年近く稼働ができているのは大きな成果。」
強調したのは「稼働し続けたこと」。佐藤代表は、初めての屋外での実証実験で冬場の強風を乗り越えたことで安全性の高さを証明できたと手ごたえを感じていました。
その一方で－
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「本来我々が予測していたような発電量までには到達していないという事がわかっています。」
課題として見つかったのは〝発電量〟。
目標としていた10分の1程度だったといいます。理由としてあげたのは発電する仕組み。試作機では風車が1回まわると発電機も1回まわる仕組みでしたが、それでは足りないといいます。
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「我々の風車自体がゆっくり回る風車なので、発電機の部分はある程度の回転数がないと発電しない。」
さらに、風車自体もより電力を生み出す構造に改良する必要があることがわかりました。
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「何を解決すればいいか分かったという前向きなものかなと捉えている。」
実証実験開始から約1年がたった9月12日。大学のラボでは新しい試作機が完成していました。
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「この風車がバルーンの素材でできている。いわゆる風船ですね。空気で膨らませるので大きい2m級のものでも非常に簡単に作れると、風車が大きくなればその分発電量も大きくなる。」
課題解決のために選んだ素材はなんと〝風船〟。軽量化によって大きな風車を作ることが可能になり、寺泊に設置した試作機より1.3倍の大きさにしました。さらに、組み立てや持ち運びも簡単に。風船を素材にした乗り物を開発している研究グループを見つけ、実際に指導を受けながら風船風車の開発に至りました。
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「バルーンの試作ができたり、商品提供している会社にお願いして作ってもらった。風車やこういう形状で作るのは初めてだったので、いくつか段階を踏んで試作を重ねた。」
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「黒色の円柱の部分とその後ろにあるリングの中で発生する渦の力を使って回る風車です。リングに対して巻き付くように渦が三次元的に出てくる。」
円柱のうしろにリングを設置することで風が通過する際に渦が発生。その渦が推進力になって円柱状の羽を動かします。円柱状の羽は、形がシンプルで作りやすく軽い素材を使用することが可能です。従来の風力発電と比べゆっくりと回るため騒音の減少や、安全性の向上が見込まれ、これまで設置できなかった箇所でも発電できるのではと注目を集めています。
開発に挑むのは大学内ベンチャー企業『パンタレイ』。2021年に長岡技術科学大学に設立され、佐藤靖徳客員准教授が代表を務めます。
円柱とリングを使って回る仕組みを使った風力発電は、日本など世界5カ国で特許を取得しています。2024年9月には実用性を確認するための実証実験をスタート。屋上に試作機を設置しました。
実験開始から9カ月が経過した6月。
見比べてみると設置時にはなかったものが－
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「風向きを変える集風体というものです。風車自体は首を振らずに一方向を向いているその分横からきた風を風車に当たるように風を取り込むスリットをいれた構造になっている。」
より効果を高めて挑んだ実証実験の成果は－
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「寺泊は30m/s近い風が吹く。冬場には強い風が吹くところ。その中で事故や故障がなく1年近く稼働ができているのは大きな成果。」
強調したのは「稼働し続けたこと」。佐藤代表は、初めての屋外での実証実験で冬場の強風を乗り越えたことで安全性の高さを証明できたと手ごたえを感じていました。
その一方で－
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「本来我々が予測していたような発電量までには到達していないという事がわかっています。」
課題として見つかったのは〝発電量〟。
目標としていた10分の1程度だったといいます。理由としてあげたのは発電する仕組み。試作機では風車が1回まわると発電機も1回まわる仕組みでしたが、それでは足りないといいます。
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「我々の風車自体がゆっくり回る風車なので、発電機の部分はある程度の回転数がないと発電しない。」
さらに、風車自体もより電力を生み出す構造に改良する必要があることがわかりました。
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「何を解決すればいいか分かったという前向きなものかなと捉えている。」
実証実験開始から約1年がたった9月12日。大学のラボでは新しい試作機が完成していました。
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「この風車がバルーンの素材でできている。いわゆる風船ですね。空気で膨らませるので大きい2m級のものでも非常に簡単に作れると、風車が大きくなればその分発電量も大きくなる。」
課題解決のために選んだ素材はなんと〝風船〟。軽量化によって大きな風車を作ることが可能になり、寺泊に設置した試作機より1.3倍の大きさにしました。さらに、組み立てや持ち運びも簡単に。風船を素材にした乗り物を開発している研究グループを見つけ、実際に指導を受けながら風船風車の開発に至りました。
■パンタレイ 佐藤靖徳代表
「バルーンの試作ができたり、商品提供している会社にお願いして作ってもらった。風車やこういう形状で作るのは初めてだったので、いくつか段階を踏んで試作を重ねた。」