「機内から脱出してくださいとのアナウンスが流れ、緊迫感があった」。乗客はこう振り返りました。23日昼前、鹿児島空港で羽田に向け離陸しようとしていた日本航空の飛行機内で煙が確認され、乗客・乗員計245人が機体の外へ避難しました。



こちらは乗客が撮影した機内の映像です。



（機長のアナウンス）

「こちら機長。急いで搭乗口より脱出してください」



離陸を待つ機内で突然流れたのは、急いで脱出するよう求める機長からのアナウンス。乗客は搭乗口の方へ避難していきます。





（機内アナウンス）「皆様にご連絡いたします。ただいま機長からの連絡がありましたように、荷物は持たずに」機内で撮影した男性は。（撮影した男性）「一回電気が消えて静かになり、暗くなった。そのあとに機長が脱出してくださいと言って速やかに出ていった。緊迫感があった」トラブルがあったのは、23日午前10時55分に鹿児島空港から羽田に飛び立つ予定だった日本航空の飛行機です。日本航空によりますと、離陸前に補助動力装置を起動した際、機内で煙が確認されたということです。補助動力装置は機長が離陸前に毎回起動するもので、エアコンなどに使う空気を圧縮する装置だということです。機内には乗客・乗員計245人が搭乗していて、全員、機体の外へ避難したということです。ケガ人はいませんでした。（乗客）「機体の真ん中の席くらいから煙が出た。少しガス臭かった。結構パニックになっていたが係員が落ち着かせていた」（乗客）「搭乗したが電源が落ちて機内が真っ暗になった。次のアナウンスで緊急脱出してくださいというアナウンスが入った。初めてだったのですごくびっくりしたが、スムーズに脱出できてよかった」煙が発生した原因については詳しく分かっていません。飛行機は煙が確認されてから約2時間後の午後1時ごろ、整備のため欠航が決まりました。（乗客）「もう最悪。向こうに待っている友達もいるので。無事に着けることを願って並ぶ。友達とディズニーランドに行く予定だが行けるかどうかわからない」欠航した飛行機は点検したところ飛行に支障がないとして、乗員9人を乗せて午後2時25分に羽田空港に向け離陸しました。