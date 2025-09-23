◆第３６回テレ玉杯オーバルスプリント・Ｊｐｎ３（９月２３日、浦和競馬場・ダート１４００メートル）

好メンバー１２頭が集まったダートグレード競走は、１番人気で菱田裕二騎手が騎乗したサンライズフレイム（牡５歳、栗東・石坂公一厩舎、父ドレフォン）が好位追走から最後の直線で堂々と抜け出し、３馬身差をつけて重賞初勝利を飾った。半兄のドライスタウトが２０２３年に勝っており、同レース初の兄弟制覇となった。勝ちタイムは１分２４秒８。

同馬は２４、２５年と２年連続でポラリスＳを制覇。その後、栗東Ｓ、東海Ｓで５着だったが、地方のダートグレード競走に初挑戦の今回、待望の重賞初タイトル獲得となった。

８番人気だった地元浦和のアウストロ（秋元耕成騎手）が２着。４番人気だった船橋のムエックス（張田昂騎手）が３着になった。

馬連は５８１０円。馬単は８１３０円。３連複は６８１０円。３連単は４万１６６０円。

秋元耕成騎手（アウストロ＝２着）「想像以上に走ってくれた。別定５４キロも良かったのかも」

張田昂騎手（ムエックス＝３着）「ペースが思っていたより落ち着いた。展開次第でもっとやれる」

矢野貴之騎手（ティントレット＝５着）「スタートはうまく出たが、スムーズさを欠く窮屈な競馬になった」