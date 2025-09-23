元宝塚歌劇雪組トップ娘役・真彩希帆が２３日、第１子出産を報告した。

この日、自身のインスタグラムを更新した真彩は「いつも見守ってくださる大切な皆さまへ。先日、私たち夫婦のもとに、小さな命が誕生しました。」と第１子誕生を報告。赤ちゃんの小さな手に両親とみられる手が添えられた写真を投稿した。

「想像以上の愛と感動を与えてくれるその存在に、『生まれてきてくれてありがとう』と呟きながら、愛おしいおでこを撫で、お世話をする日々を過ごしています。退院の日。久しぶりに外に出てみると、空気はもうほんのりと秋の気配をまとい、心地よい気候に変わっていました。夕暮れ時の風のやわらかな感触、虫の声、移りゆく空の色--たくさんの『はじめての世界』に、お口をほーっと尖らせながら、不思議そうに、うれしそうに、夫の腕の中で大きな瞳を輝かせる姿に、言葉では言い表せないような、やわらかな気持ちが胸いっぱいに広がっていきました。きっとこれから、私たちはたくさんのことをこの子から学んでいくのだと思います」とつづった。

最後に「妊娠中、想いを寄せてくださった皆さま。あたたかいお気持ちを、本当にありがとうございました 今後ともどうぞ、やさしく見守っていただけましたら幸いです」と締め、出産後の複数のショットも添えた。

真彩は２０１２年に宝塚歌劇団に入団。花組、星組、雪組を経て、１７年望海風斗（のぞみ・ふうと）の相手役として雪組トップ娘役に就任。宝塚の脚本・演出家の生田大和氏と２３年９月に結婚し、今年５月にインスタグラムで第１子妊娠を報告していた。