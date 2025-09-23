「ザ・ドリフターズ」加藤茶（82）が23日放送のフジテレビ「ドリフの祭典！爆笑ドリビア大放出SP」に出演。“ライバル”関係だった人気コンビとのプライベートについて新事実を告白した。

77年から98年まで約22年に渡ってフジテレビで放送された「ドリフ大爆笑」。この日は、社会現象を巻き起こした「ザ・ドリフターズ」爆笑コントの裏に隠された“ドリビア（ドリフ＋トリビア）”が明らかになった。

その中で、萩本欽一とドリフが共演した“激レア”コントを放送。そのコントで萩本が登場したのは、オープニングのわずか3秒だった。

スタジオでは伊集院光が「コント55号とドリフってライバルというか共演していたのが見ても信じられない。“コント55号派”と“ドリフ派”で分かれていたりもしていたから相いれないと思い込んでいた」と興奮気味にコメント。

さらに「加藤さんと欽ちゃんの交流はあったんですか？」と質問。

加藤は「交流はあったよ。俺の家に来て麻雀をやったりしてた」と意外な真実を明かすと、スタジオから驚きの声が上がった。さらに「勝手にライバルと言われてたけど仲は良かった」と説明した。

MCのハライチ・澤部佑は「麻雀してる時にお笑いの話とかするんですか？」と尋ねると、加藤は「いや、全然しない！麻雀に集中してるから」と回答した。