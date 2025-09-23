「be packed like sardines」の意味は？覚えて明日使ってみよう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「ぎゅうぎゅう詰め、すし詰め」でした！

「sardine」は「イワシ、イワシの身」という意味です。

イワシの缶詰のように、みっちりと身が詰まった様子を「ぎゅうぎゅう詰め」や「すし詰め」といった言葉で表現していますよ。

「When it rains, passengers are packed in like sardines on city buses.」

（雨が降ると、市バスはすし詰め状態になります）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。