「be packed like sardines」の意味は？覚えて明日使ってみよう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「be packed like sardines」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳しても意味が通じません。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「ぎゅうぎゅう詰め、すし詰め」でした！
「sardine」は「イワシ、イワシの身」という意味です。
イワシの缶詰のように、みっちりと身が詰まった様子を「ぎゅうぎゅう詰め」や「すし詰め」といった言葉で表現していますよ。
「When it rains, passengers are packed in like sardines on city buses.」
（雨が降ると、市バスはすし詰め状態になります）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部