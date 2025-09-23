「タイプロ」前田大翔、空き時間は「Switch 2」満喫 イベントで“盗みたいこと”とは？【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】timeleszによるオーディション番組「timelesz project -AUDITION-」（タイプロ）に参加していた前田大翔が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。
「SHOW TIME〜You are the only Princess〜」、「Beatiful World」、「Grand-Brand-New」の3曲を披露した前田。華やかなオーラと甘い歌声で観客の心を鷲掴みにした。
― 「STARRZ TOKYO 2025」セットリストの注目ポイントを教えてください。
前田：まだ1回しか披露していない新曲を披露させていただくということですごく緊張していますが、しっかりと届けられるように頑張りたいです。
― 「音楽×ファッションの祭典」にちなみ、秋冬に気になっているファッションを教えてください。
前田：正直、僕がファッションに疎すぎて…（笑）。どんなアイテムがいいのか全然知らないので、せっかくこういう現場にいさせてもらっているからこそ素敵な格好をしている方々のアイデアを盗んで身につけたいと思っています！
― 最近のマイブームはなんですか？
前田：「Switch 2」が当たったので、空いた時間にゲームをしています。
― モデルプレスには自分の夢を追いかけている読者がたくさんいます。そういった方々に向けて「夢を叶える秘訣」を教えてください。
前田：遠くの先を見据えることも大事ですが、とにかく目の前にあることを全力で楽しむように心がけています！
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
INTERVIEW PHOTO：加藤千雅
【Not Sponsored 記事】
