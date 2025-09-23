9月23日は「秋分の日」ですが「手話の日」でもあります。ことし6月に法律で定められたもので、福岡県内では、手話によるコミュニケーションの大切さを考える一日となりました。

■八木菜月アナウンサー

「子どもたちが手話で自己紹介をしています。皆さん、楽しんでいます。」



福岡県直方市では「こども手話教室」が開かれました。市内の小学校に通う1年生から6年生までの36人と、その保護者が手話を学びました。

9月23日は「手話の日」です。ことし6月に成立した手話施策推進法で定められました。



■講師

「2つを合わせて、よろしくお願いいたします。」



手話への理解と関心を高めてもらおうと初めて開かれた教室で、参加者はあいさつなどの日常会話を学び、簡単な自己紹介ができるようになりました。



■小学生

「耳が聞こえない人がいて、前は助けられなかったけれど、手話を覚えたら助けられるので続けていきたいです。」



■直方市聴覚障害者協会・篠原耕一 会長

「来年・再来年も行事を続けて、子どもたちの手話への興味を広げることをしていきたいと思っています。」

一方、福岡市で行われた陸上大会には、身体障害や知的障害などがある12歳から79歳までの選手およそ300人が出場しました。



ここで活躍していたのが、11人の手話通訳者です。聴覚に障害がある人が試合を円滑に進められるようにサポートしていました。



100メートル走や立ち幅跳び、砲丸投げなどそれぞれの種目で、選手の招集やルールの説明などを行います。陸上の専門用語も、通訳者がその意味を理解した上で正しく分かりやすく伝えます。



■手話通訳者・吉良舞子さん

「状況をすぐに把握して伝えるのが、まだまだ私には難しいです。聞こえない方にとって手話は言語で、聞こえる人も含めて手話ができるようになれば、聞こえない人にとってはもっと安心できる社会になると思います。」



ことし11月には聴覚障害者の国際スポーツ大会「デフリンピック」が国内で初めて開催されるため、手話への理解がいっそう進むことも期待されています。

今回初めて導入されたのが、スタートの合図を音だけでなく光でも伝える「光刺激スタート」です。

赤のランプが「セット」の合図で黄色へ変わり、ピストルの音と同時に緑へと変わります。



■選手

「分かりやすかったです。よかったです。」



大会を主催した福岡市障がい者スポーツ協会は「障害者スポーツへの理解を深めてもらう機会になってほしい」と話しています。