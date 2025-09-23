白マスクに赤い手袋の男らがリビングに侵入　現金と防犯カメラを盗み逃走　怪しい”二重”ナンバー…犯人の車か　北海道深川市

白マスクの男らがリビングに侵入し、現金などを奪う様子を防犯カメラが捉えていました。

被害にあった男性：

泥棒なんて絶対にいないやろうと思ったので、ビックリしました。

犯行は22日午後2時前、北海道・深川市にある住宅で行われました。

無人のリビングに突然、白いマスクに赤い作業手袋をした男が侵入。

さらにもう1人、白い帽子をかぶった男の姿も。

2人はリビングや台所など、部屋の中を物色します。

すると、男の手にはケースに入った現金のようなものが確認できます。

被害にあった男性：

1万1000円・カメラを持っていかれました。新札だったので記念に置いておこうと思って。必ず鍵は閉めていくので。

外出中だった被害男性は、セキュリティー機器が反応したため知人の男性に確認を依頼。

すると、怪しい車が止まっていたといいます。

被害男性の知人の息子：

最初（車の写真）撮ったときは、ナンバーが二重になっているのは見ました。

元のナンバープレートの上から、別のものを貼り付けたような不自然な粘着テープが貼られていました。

しかし、犯行時間の約30分前に撮影された男らが乗っていたのと似たような車には、ナンバーが加工された形跡はみられません。

犯行直前に粘着テープで細工をしたのでしょうか。

被害男性の知人の息子：

見た目は小柄な男2人、年齢多分50代ぐらいだと思います。（男たちが）逃げようとした車のサイドミラーらしき部分をつかまえて、逃走防止するために置いてた自分の車の間に挟まれた。

警察は、強盗致傷事件として男2人組の行方を追っています。