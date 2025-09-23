リモワ新作「Groove Collection」♡上質レザーが魅せる最新バッグコレクション

ドイツ発のラグジュアリーブランド「リモワ」から、新たな一歩を示す「Groove Collection」が2025年9月22日に世界同時発表されました。ブランドの象徴であるグルーヴデザインを、イタリアンレザーで洗練させた今作は、クロスボディバッグやショッピングバッグなど多彩なラインナップを展開。軽さと耐久性を兼ね備え、細部までこだわり抜かれたディテールが、エレガンスと機能美を両立させています。

リモワ「Groove Collection」の魅力

「Groove Collection」は、アイコニックなグルーヴを繊細にリデザインし、大胆さと洗練を兼ね備えた新しい表情を生み出しました。

素材には上質なイタリア製レザーを使用し、美しい質感と驚くほどの軽さを実現。

レリーフのロゴやリベット留めのインテリアプレートなど、ディテールにまでこだわったデザインが、持つ人に特別感をもたらします。

多彩なバッグラインナップ

展開は4種類。クロスボディバッグはラージ（ブラック・シルバー／266,200円）とスモール（ブラック・シルバー・ピンク・バーガンディ・グリーン／180,400円）の2サイズ。

ショッピングバッグ（ブラック／323,400円）は広々とした収納力を誇り、ホーボーバッグ（ブラック／304,700円）はリラックス感とエレガントさを融合。いずれも実用性とデザイン性を両立させています♪

タイムレスな美しさを纏うリモワ

「Groove Collection」は、リモワの伝統と革新が息づいた新しいラグジュアリーバッグ。クロスボディで軽やかに、ショッピングバッグで上品に、ホーボーバッグで柔らかく。

シーンやスタイルに合わせて選べる幅広いラインナップは、あなたの毎日に特別な輝きを添えてくれるでしょう♡ 新しい季節の始まりに、自分らしい一品を見つけてみませんか。