俳優の菜々緒さんが起用されたトリンプ・インターナショナル・ジャパンの新ビジュアルが公開されました。



【写真】美貌と美ボディを兼ね備えた菜々緒さん

「FLORALE BY Triumph（フロラーレ バイ トリンプ）」のプレミアムライン「FLORALE LUXE（フロラーレリュクス）」の2025年秋冬の新作下着を着こなし、美ボディーを披露しています。



今シーズンはピカソの工芸品をイメージした「Relief（レリーフ）」、クールさとフェミニンさを併せ持つ「Serruria（セルリア）」、艶やかでエレガントな「Christmas Rose（クリスマスローズ）」など、印象の異なる多彩なデザインがラインアップ。注目は、新登場の「着こなし提案シリーズ」。インナーとしての機能美はもちろん、アウターとの組み合わせを楽しめるデザインで、日常をアップデートする着こなしを提案しています。



【菜々緒さんプロフィール】

近年の主な出演作は、主演を務めたCXドラマ「忍者に結婚は難しい」、EXドラマ「無能の鷹」、映画「怪物の木こり」、劇場版「TOKYO MER~走る緊急救命室~南海ミッション」など。「無能の鷹」では、有能そうに見えて衝撃的に無能な新入社員の主人公・鷹野を演じた。自己管理や体型維持へのストイックさが30代〜40代女性たちの憧れにもなっている。