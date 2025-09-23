【秋分の日】秋晴れの1日 アウトドアに撮影会、仕事体験も 各地でにぎわい《新潟》
9月23日は「秋分の日」。県内はさわやかな秋晴れの1日となりました。各地でイベントが行われ、多くの家族連れなどでにぎわいを見せていました。
「発射！」「わー」
アウトドアが体験ができるイベントが行われたのは弥彦競輪場。
普段は入ることができない「バンク」と呼ばれるコースです。
まき割り体験に・・水遊び。ペットボトルロケットなど、体験を楽しむ多くの親子でにぎわいました。
Qまきを割ってみてどうだった？
「楽しかった。でっかい木をトンってするときの音が気持ちよかった」
「コンコンとかしたのが楽しかった」
割ったまきを使ってマシュマロを焼く体験も。自分で焼いたマシュマロに思わず…。
「うまい！」
一方・・「収穫の秋」を迎えていたのは燕市。
梨の「豊水」が旬を迎えていました。
収穫する生産者のそばにはカメラを構える人たち・・。
女性
「これです」「おお、いいね、いいね」
コンテストに向けた撮影会です。
そのテーマが・・。
男性カメラマン
「職人の姿を撮る」
「職人の技」です。
燕三条地域の魅力を発信しようと3年前から開かれている「フォトコンテスト」。
カメラマンに乗せられ、生産者も果物を片手にポーズをとります。
さらに、三条市内の工場では。
農業に使うクワの金属部分を手作業で作っています。狙うのはレンズの先に光る「巧みの技」。
男性カメラマン
「クワの頭を溶接してる。火を撮る、そうすると映える」
ものづくりへの情熱に、秋の味覚ととびっきりの笑顔。
女性カメラマン
「すごく自然な笑顔。とてもいい写真が撮れたので本当に参加してよかった」
一方、佐渡市では、子どもたちの夢を応援しようとさまざまな仕事が体験できるイベントが開かれました。
会場には、普段は乗ることができない特殊車両に警察や市内の企業による体験ブースも。
仕事体験をした男の子
「実際にやってみたことなかったので緊張していましたけど頑張ってできました。将来の夢は警察官になりたいです」
ステージイベントには佐渡市出身の動画クリエーターけえ【島育ち】さんが登場。
子どもたちから質問が飛び交いました。
「どうやったらユーチューバーになれるんですか」
「まだ誰もやっていないことを発見できたらユーチューバーになれるよ。人気者になれると思う」
さらに、ダンスの楽しさを教えるためこの人たちも…
EXILEのTETSUYAさんとTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEの岩谷翔吾さんです。
楽しみながら体を動かし、夢を探す1歩に・・
子どもたちも一緒に「Choo Choo TRAIN」を踊ります。
「そうそうそう！佐渡トレイン、出来上がりますね」
行楽日和となった「秋分の日」。各地でにぎわいを見せていました。