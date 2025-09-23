「大人っぽい」百田夏菜子、美脚が際立つ秋服コーデ披露！ 「キラキラしてる」「ほんとにおしゃれ」
ももいろクローバーZの百田夏菜子さんは9月22日、自身のInstagramを更新。私服ショットを披露しました。
【写真】百田夏菜子、美脚が際立つ秋服コーデ披露！
この投稿にファンからは、「表情から靴下までかわい過ぎる」「夏菜子ちゃんのコーデほんとにおしゃれ」「かわいいしか出てこない」「髪色大人っぽい〜！」「ストライプシャツコーデ似合ってて最高」「めっちゃキラキラしてるね」「美しい」との声が寄せられました。
「表情から靴下までかわい過ぎる」百田さんは3枚の写真を投稿し、私服ショットを披露しました。ストライプのシャツに黒いミニ丈のワンピースを合わせ、秋らしい装い。サングラスもとても似合っています。2〜3枚目では、ほっそりとした美脚が際立っており、抜群のスタイルです。
「キラッキラ輝いてる」百田さんは21日の投稿で、「#イナズマロックフェス2025」とつづり、衣装姿の自撮りショットを公開。コメントでは、「イナズマお疲れ様〜！」「かわい過ぎる」「キラッキラ輝いてる」といった声が寄せられています。気になる人はチェックしてみてくださいね。
(文:古原 美咲)