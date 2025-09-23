9月29日19時より3時間にわたって放送される『CDTVライブ！ライブ！』（TBS）の、出演アーティスト第2弾および歌唱曲が発表された。

Number_iは、最新フルアルバムから最新曲「Numbers Ur Zone」を披露。グループらしい言葉選びと感性が光る新感覚アップチューンとなっており、激しいダンスパフォーマンスも見どころだ。=LOVEは「超特急逃走中」と、最新曲「ラブソングに襲われる」のSPメドレーを披露する。

また、日向坂46は最新シングルの表題曲で二期生の金村美玖と小坂菜緒がWセンターを務める「お願いバッハ！」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。さらに、オーディション番組『THE LAST PIECE』発となるBMSGの新グループ STARGLOWが番組初登場。プレデビュー曲「Moonchaser」を披露する。

（文＝リアルサウンド編集部）