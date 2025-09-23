¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ½Ð¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¹¬¤»¡×¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Ã«Àî¸¶·òÂÀ¡¢¥×¥íÆþ¤ê½é¤Î¡Ö1ÈÖÃæ·ø¡×¤Ç¸«¤»¤¿ÀÑ¶ËÀ
¡¡¢¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯0¡½1¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê23Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸å½é¤á¤Æ¡Ö1ÈÖÃæ·ø¡×¤Çµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃ«Àî¸¶·òÂÀÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬»×¤¤ÀÚ¤ê¤ÎÎÉ¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Î½éµå¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ÅÄÅèÂç¼ù¤ÎÄ¾µå¤ò¤Ï¤¸¤ÊÖ¤·¡¢º¸Íã¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¸åÂ³¤¬ÂÇ¤Á¼è¤é¤ì¤ÆÆÀÅÀ¤Ë¤Ï¤Ä¤Ê¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö½éµå¡ÊÂÇ¤Á¤Ë¡Ë¤¤¤¯¤Î¤Ï·è¤á¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡1ÈÖµ¯ÍÑ¤Ï°¦ÃÎ¡¦Ë¶¶Ãæ±û¹â¤Î¤È¤°ÊÍè¤À¤½¤¦¤Ç¡¢Ãæ·ø¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï2023Ç¯°ÊÍè¡£ºòµ¨¤«¤éÊá¼ê¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤Æ9·î¤«¤éºÆ¤Ó³°Ìî¤â¼é¤ê»Ï¤á¤¿¡£Ãæ·ø¤ÎÎý½¬¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÁ°Æü22Æü¡£¼þÅìÍ¤µþ¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«Àî¸¶¤Ï¡ÖºÇ¶á¤ÏÌÂ¤¤¤Ê¤¯¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡Ø¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤òÂåÉ½¤·¤Æ¡Ê¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç¡Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤¬¤¢¤ë¤·¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£