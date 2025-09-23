「何もないところから決める」のがレオ・セアラ！ 鹿島が鮮やかに逆転。絶妙フィニッシュに脚光「うま」「シュートのレパートリーが多い」
試合をひっくり返した。
鹿島アントラーズは９月23日、J１第31節でセレッソ大阪と対戦。28分に先制を許すも、31分に知念慶のヘッド弾で同点に追いつく。
タイスコアで迎えた後半、レア・セアラが逆転ゴールを奪う。植田直通のロングパスに抜け出すと、GKと１対１に。巧みなアウトサイドのシュートでファーサイドのネットを揺らした。
試合を中継する『DAZN』の公式Xが得点シーンを公開。SNS上では「うま」「素晴らしい決定力！」「また何もないところから決める」「シュートの上手いこと」「シュートのレパートリーが多い」といった声があがっている。
相手のC大阪は、かつて自身が所属したチーム。古巣相手に自慢の決定力を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】右足アウトでファーサイドに！ レオ・セアラの絶妙弾
