「何もないところから決める」のがレオ・セアラ！ 鹿島が鮮やかに逆転。絶妙フィニッシュに脚光「うま」「シュートのレパートリーが多い」

「何もないところから決める」のがレオ・セアラ！ 鹿島が鮮やかに逆転。絶妙フィニッシュに脚光「うま」「シュートのレパートリーが多い」