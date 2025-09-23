わずか２分間でイエロー２枚...ウェリントンが前半の終了間際に退場。福岡は１点ビハインドで数的不利に
アビスパ福岡は９月23日、J１第31節でFC東京とアウェーで対戦。FWウェリントンが前半のうちに退場となり、数的不利の状況となった。
ウェリントンは０−１のビハインドで迎えた45＋１分、敵陣ペナルティアークで小泉慶への激しいタックルでイエローカードを提示される。
そして45＋３分、ウェリントンはセンターサークル付近でボールを奪おうとした際、右足が安斎颯馬の右足首あたりに入ってしまい、これが危険なプレーと見なされたか、２度目の警告を受けて退場処分となった。
37歳のアタッカーは、わずか２分間で２枚のイエローカードを受け、ピッチを後に。福岡は10人での戦いを強いられることになった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
