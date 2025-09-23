福岡のウェリントンが警告２枚で退場となった。写真：鈴木颯太朗

　アビスパ福岡は９月23日、J１第31節でFC東京とアウェーで対戦。FWウェリントンが前半のうちに退場となり、数的不利の状況となった。

　ウェリントンは０−１のビハインドで迎えた45＋１分、敵陣ペナルティアークで小泉慶への激しいタックルでイエローカードを提示される。
 
　そして45＋３分、ウェリントンはセンターサークル付近でボールを奪おうとした際、右足が安斎颯馬の右足首あたりに入ってしまい、これが危険なプレーと見なされたか、２度目の警告を受けて退場処分となった。

　37歳のアタッカーは、わずか２分間で２枚のイエローカードを受け、ピッチを後に。福岡は10人での戦いを強いられることになった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

