鹿児島市の平川動物公園では23日、市内の小学生が一日動物園長に任命され、多くの動物たちと触れ合いました。また、来月から入園料が値上がりするのを前に、駆け込みで訪れる家族連れも見られました。



秋分の日の23日。平川動物公園は、多くの家族連れで賑わいました。



（子供）

「（かわいい動物は？）ウサギ！モルモット！一番かっこいいのはライオン」



10月から、鹿児島市の96施設の料金が値上がりします。平川動物公園の入園料は、市民はこれまでの500円から750円に。市外に住む人は、1000円となります。年間パスポートも値上がりします。値上がりを前に駆け込みで訪れたという人も。





（客）「値上がりをすると聞いていたから。年パスを買った」（客）「年パスを更新しに。（値上がりは）仕方ないかなと思う」また、23日は、谷山小学校6年の前田ひなたさんが、一日動物園長に任命されました。前田さんは、夏休み中、30回動物園に行くほどの大の動物好き！普段は入れない裏側を見学しました。キリンを触ったり…トカラウマにエサやり体験も。念願の一日園長に、ちょっと緊張した様子でした。あわせて23日は動物慰霊祭も行われ、立派に弔辞を述べました。（一日園長・前田ひなたさん）「たくさんの思い出や楽しい時間を与えてくれて天国に旅立った動物たちに感謝を伝えたい」飼育員や訪れた人たちは、動物園で死亡した動物たちに花を手向けていました。（一日園長・前田ひなたさん）「裏の方からみて、将来、飼育員になりたいので、飼育員のひとたちはこういう景色を見ているのかなと思った。今からでもできる勉強をしようと思った」夢である飼育員の仕事を間近で見られて、かけがえのない一日になったようです。