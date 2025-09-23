¡Ú¹â¹»Ìîµå¡Û³ÝÀîÀ¾¤¬½à¡¹·è¾¡¿Ê½Ð¡Ä¥¨¡¼¥¹¸Å²¬ÅÔÚö¤¬¹¥Åê¡õ±äÄ¹£±£±²ó¤Ë°ìµó£±£´ÆÀÅÀ¤Î¸ý²ÐÀÚ¤ë
¡¡¢¡¹â¹»Ìîµå½©µ¨ÀÅ²¬¸©Âç²ñ¢¦£³²óÀï¡¡³ÝÀîÀ¾£±£·¡½£¹³ÝÀîÅì¡á±äÄ¹£±£±²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¡á¡Ê£²£³Æü¡¦ÁðÆåµå¾ì¡Ë
¡¡ºò²Æ¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¹»¤Î³ÝÀîÀ¾¤¬¡¢³ÝÀîÅì¤ò±äÄ¹£±£±²ó¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤ÎËö¤Ë£±£·¡½£¹¤Ç²¼¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤·¤¿±¦ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦¸Å²¬ÅÔÚö¡Ê¤È¤¡ËÅê¼ê¡Ê£²Ç¯¡Ë¤¬£³¡Ý£³¤Ç·Þ¤¨¤¿£±£±²ó¡¢Áê¼ê¤ÎÅ¬»þ¼ººö¤òÍ¶¤¤°ìµó£±£´ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤Î¸ý²Ð¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Åê¤²¤Æ¤Ï£±£°²ó£³¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡Íº¶«¤Ó¤¬µå¾ì¤Ë¶Á¤¤¤¿¡£±äÄ¹£±£±²óÌµ»àËþÎÝ¤Î¹¥µ¡¡¢¸Å²¬¤¬Êü¤Ã¤¿ÂÇµå¤ÏÁê¼êÍ··â¼ê¤ÎÅ¬»þ¼ººö¤òÍ¶¤¤¡¢¾¡¤Á±Û¤·ÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤«¤éÂÇÀþ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢£±£´ÆÀÅÀ¤ÎÌÔ¹¶¤ÇÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾¡Íø¤ËÁ´¤Æ¤òÊû¤²¤ë¡¢°ìÀï°ì¾¡¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Èè¤ì¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¡¢¤Èµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤¤Î®¤ì¤ò»ý¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£¸Ç¯²Æ¤Ë·è¾¡¤Ç¾¾ºäÂçÊå¤ÈÅê¤²¹ç¤¤¡¢¹Ã»Ò±à½àÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µþÅÔÀ®¾Ï¤Îº¸ÏÓ¥¨¡¼¥¹¡¦´ðµª¤µ¤ó¤òÉã¤Ë»ý¤Ä¡£¿·¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ï¥¨¡¼¥¹¤òÇ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±¦ÏÓ¤Ï£±£°²ó¤òÅê¤²¡¢£±£³°ÂÂÇ¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â£·Ã¥»°¿¶¡¢£±£´£¹µå¤ÎÎÏÅê¡£°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡£³¡Ý£³¤Ç·Þ¤¨¤¿±äÄ¹£±£°²ó¤Ï¡¢Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬ÌµÆÀÅÀ¡££±¼ºÅÀ¤âµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¡¢Áê¼ê¥Ð¥ó¥È¤Î¹½¤¨¤ËÂÐ¤·¡ÖÊÑ²½µå¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¤ò¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢´ÊÃ±¤Ë·è¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÆâ³ÑÄ¾µå¤Ç²¡¤·Â³¤±¡¢ÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¥Á¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é³Ú¤Ê»î¹ç¡¢³Ú¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¾ï¤Ë¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤ÎÅêµå¤Ç¤·¤¿¡£ÂÎ¤ÏÈè¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Þ¤Çµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²ÀÚ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢°ìÈÖ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£¸©Í½Áª½éÀï¤«¤é¸©Âç²ñ½éÀï¡¦Åì³¤ÂçÀÅ²¬æÆÍÎÀï¡Ê£²¡»£±¡Ë¤Þ¤Ç¤Î£³»î¹ç¤Ç¤âÀÜÀï¤¬Â³¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Û¤Ü°ì¿Í¤ÇÅê¤²È´¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£·Æü¤Î½à¡¹·è¾¡¡¦¾ÂÄÅÅìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³ÎÏ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç£±¸Ä¤Î¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¡Ê°ËÆ£¡¡ÌÀÆü¹á¡Ë