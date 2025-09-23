◆バスケットボール・プレシーズンゲーム 富山グラウジーズ１０４―９８横浜エクセレンス（２３日・富山県西部体育センター）

今季からＢ１リーグに復帰した富山グラウジーズは２３日、プレシーズンゲームを行い、１０４―９８でＢ２横浜エクセレンスに勝利した。今オフには外国籍選手３人を含む６選手が新加入。大きく戦力が入れ替わった中、シーズン前のホームゲームで初のお披露目となった。ダビー・ゴメスヘッドコーチ（ＨＣ）は「プレシーズンゲームを２連勝で終えて、シーズンを迎えられるのはすごく良いこと。ブースターの皆さんの顔を見ることが出来てホッとしています」と笑顔を見せた。

昨季、Ｂ１で得点王を獲得した２０８センチ、１１１キロのＰＦブロック・モータム（３４）が、チームトップの２６得点をマーク。柔らかなシュートフォームから鮮やかな３点シュート、レイアップ、リバウンドを繰り出し、フリースローでも確実に加点した。この日のヒーロー賞を獲得したＳＧトレイ・ケル（２９）も、強いフィジカルを武器に２３得点、８リバウンドを記録した。ケルは「後半はチームとして戦えて嬉しく思っている。日本では初めてのシーズンとなるが、チームメートからはいろんなことを教えてもらっています」と感謝した。

接戦を制して勝ち切れたのは収穫だが、第４クオーター（Ｑ）残り２分で９８―９８の同点に追いつかれる場面も。守備の遅れが目立ち、高確率で３点シュートを決められてしまった。ゴメスＨＣは「勝てたことは嬉しいが、満足できる内容ではない。初めてトランディションディフェンスに問題が出てしまった」と指摘した。また、シューターとして期待されているＳＧ野崎由之（２５）が右膝前十字靭帯を損傷して戦線離脱。３点シュート不足解消を狙い、第２Ｑはポイントガード２人を同時起用して打開策を探ったが、試合の流れを引き寄せることは出来なかった。

今季のリーグ開幕初戦は、１０月４日にアウェーで京都と対戦。キャプテンのＰＧ藤永佳昭（３３）は「みんなよくしゃべるので、チームの雰囲気は明るいです。今年はＢ１なので、難しい試合が多くなると思いますが、どんな時でも戦い続けるチームを作っていきたい」と決意。２年ぶりのＢ１の舞台でさらなる成長を目指す。（中田 康博）