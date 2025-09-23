◆プロアマ交流戦 巨人３軍２―６日本製紙石巻（２３日・Ｇ球場）

巨人のマレク・フルプ外野手が４安打１打点の活躍。持ち味の打撃でアピールに成功した。

プロアマ交流戦・日本製紙石巻戦に「２番・右翼」で先発出場。初回１死で中前打を放ち勢いに乗ると、３回無死一、二塁で左前打、５回２死から中前打で猛打賞をマーク。７回２死一、二塁の好機では左前に適時打で４打席連続安打と止まらなかった。それでも助っ人は「改善の余地はあると思う。４安打とはいえ全部単打だった。元々はパワーヒッターなので、次は長打を打てるように頑張りたい」と表情を引き締めた。

今季は７月１２日に支配下昇格を勝ち取り、チェコ出身の選手として史上初のＮＰＢ支配下選手となった。同日のＤｅＮＡ戦（横浜）では「７番・右翼」で先発出場したが４打数無安打。翌１３日は代打で三振に倒れ、スイングした際に強い痛みを感じた影響で同１７日に登録抹消。骨折分の摘出手術を受け、故障班に合流した。１６日の３軍戦で約２か月ぶりに実戦復帰を果たし、２１日のイースタン・日本ハム戦（Ｇタウン）で復帰後初安打を放つなど、順調な回復ぶりを示している。「（負傷した）左腕全体の力を戻すトレーニングと、ボールまでを最短距離でしっかり打てること。体全体を使ったバッティングをできるように練習したい」。さらなるレベルアップを誓った。