FANTASTICS、9ヶ月連続刊行プロジェクト始動 season1は澤本夏輝・瀬口黎弥・堀夏喜・中島颯太【GL-９〜FANTASTICS BOOKS〜】
【モデルプレス＝2025/09/23】幻冬× LDH JAPAN 連続刊行プロジェクト「GLシリーズ」第2弾として、2026年3月より、9ヵ月連続で刊行する大型企画「GL-９〜FANTASTICS BOOKS〜」が始動する。
【写真】FANTASTICS八木勇征、人気女優を抱き寄せる
2018年12月5日にメジャーデビューし、スタイリッシュで繊細なダンスと遊び心を大切にしたパフォーマンスで観客を魅了し続けてきたダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICS。ジャンルに縛られない音楽性、バラエティ番組で見せる仲の良さ、またそれぞれ個人としても幅広い分野で活躍している。
本プロジェクトは、各メンバーの個性を引き出して1人1冊ずつ書籍化、9ヵ月連続で刊行する大型企画。写真集、フォトエッセイなど、バラエティ豊かなラインナップを予定。メンバーのキャラクターを色濃く投影している。
なお、2026年春、season1として発売予定の4冊も発表された。（modelpress編集部）
初刊行となるソロ書籍では、今までに披露していない“素の自分”を余すことなく表現。ダンスで鍛え上げた体と今の心の内側をみせる「究極の自己紹介本」となっている。
【本人コメント】
めちゃめちゃ気合を入れて挑んだ撮影で、FANTAROのみんなに確実に喜んでもらえそうな写真があふれるほど撮れました。正直、選びきれません（笑）！というくらいなので、期待を裏切らないフォトエッセイに仕上がるかと思います。この撮影で進化した僕を、ぜひ楽しみにしていてください。
海外にて撮り下ろし。30歳を目前に控え、自分の原点を見つめ直す旅へ。極限まで鍛え上げた肉体美、無邪気な笑顔、ふと魅せる大人の色気̶̶永遠にページをめくり続けたくなる1冊となっている。
【本人コメント】
今の自分をどう表現するか考えながら僕からも沢山提案をさせていただきました！スタッフさんと楽しみながら、でもストイックに大切に作っていますので、完成をご期待ください。楽しさに溢れていますよ！僕自身が、とにかく今めちゃくちゃ楽しみです！
自身が長年“叶えたい”と切望し続けていた1st写真集。ロケ地から、スタイリング、デザインまで…本人のこだわりを遺憾なく発揮。堀の新たな魅力に出合える渾身の1冊が誕生。
【本人コメント】
ずっと出したいと思っていた1st写真集。長年夢見てきたことがついに実現します！やりたいこと、僕の頭のなかのすべて詰め込んだ1冊にしたいと思います！是非、楽しみに待っていてください！
初めて訪れるヨーロッパでのオール撮り下ろし写真集。旅の軌跡、等身大のナチュラルな表情のほか、自身がカメラを手にシャッターを切った「#SoTaCaMeRa」にも注目。
【本人コメント】
最初の打ち合わせから、自分の行きたい場所ややりたいことをたくさんお話して、それがすべて詰め込まれたような1冊になっているかと思います。最高のチームで初めてのヨーロッパを楽しんでいる僕の姿はもちろん、僕自身が撮る写真にもぜひご期待ください！
＜season1＞
2026年3月6日発売予定 澤本夏輝／1stフォトエッセイ
2026年4月1日発売予定 瀬口黎弥／2nd写真集
2026年5月1日発売予定 堀夏喜／1st写真集
2026年6月12日発売予定 中島颯太／2nd写真集
＜2026年7月以降（予定）＞
・世界／スペシャルブック
・佐藤大樹／1stフォトエッセイ
・木村慧人／ビジュアルブック
・八木勇征／2nd写真集
・FANTASTICS／コンプリートブック
【Not Sponsored 記事】
【写真】FANTASTICS八木勇征、人気女優を抱き寄せる
◆FANTASTICS、9ヶ月連続刊行プロジェクト始動
2018年12月5日にメジャーデビューし、スタイリッシュで繊細なダンスと遊び心を大切にしたパフォーマンスで観客を魅了し続けてきたダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICS。ジャンルに縛られない音楽性、バラエティ番組で見せる仲の良さ、またそれぞれ個人としても幅広い分野で活躍している。
なお、2026年春、season1として発売予定の4冊も発表された。（modelpress編集部）
◆第1段：澤本夏輝／1stフォトエッセイ
初刊行となるソロ書籍では、今までに披露していない“素の自分”を余すことなく表現。ダンスで鍛え上げた体と今の心の内側をみせる「究極の自己紹介本」となっている。
【本人コメント】
めちゃめちゃ気合を入れて挑んだ撮影で、FANTAROのみんなに確実に喜んでもらえそうな写真があふれるほど撮れました。正直、選びきれません（笑）！というくらいなので、期待を裏切らないフォトエッセイに仕上がるかと思います。この撮影で進化した僕を、ぜひ楽しみにしていてください。
◆第2弾：瀬口黎弥／2nd写真集
海外にて撮り下ろし。30歳を目前に控え、自分の原点を見つめ直す旅へ。極限まで鍛え上げた肉体美、無邪気な笑顔、ふと魅せる大人の色気̶̶永遠にページをめくり続けたくなる1冊となっている。
【本人コメント】
今の自分をどう表現するか考えながら僕からも沢山提案をさせていただきました！スタッフさんと楽しみながら、でもストイックに大切に作っていますので、完成をご期待ください。楽しさに溢れていますよ！僕自身が、とにかく今めちゃくちゃ楽しみです！
◆第3弾：堀夏喜／1st写真集
自身が長年“叶えたい”と切望し続けていた1st写真集。ロケ地から、スタイリング、デザインまで…本人のこだわりを遺憾なく発揮。堀の新たな魅力に出合える渾身の1冊が誕生。
【本人コメント】
ずっと出したいと思っていた1st写真集。長年夢見てきたことがついに実現します！やりたいこと、僕の頭のなかのすべて詰め込んだ1冊にしたいと思います！是非、楽しみに待っていてください！
◆第4弾：中島颯太／2nd写真集
初めて訪れるヨーロッパでのオール撮り下ろし写真集。旅の軌跡、等身大のナチュラルな表情のほか、自身がカメラを手にシャッターを切った「#SoTaCaMeRa」にも注目。
【本人コメント】
最初の打ち合わせから、自分の行きたい場所ややりたいことをたくさんお話して、それがすべて詰め込まれたような1冊になっているかと思います。最高のチームで初めてのヨーロッパを楽しんでいる僕の姿はもちろん、僕自身が撮る写真にもぜひご期待ください！
◆刊行スケジュール（予定）
＜season1＞
2026年3月6日発売予定 澤本夏輝／1stフォトエッセイ
2026年4月1日発売予定 瀬口黎弥／2nd写真集
2026年5月1日発売予定 堀夏喜／1st写真集
2026年6月12日発売予定 中島颯太／2nd写真集
＜2026年7月以降（予定）＞
・世界／スペシャルブック
・佐藤大樹／1stフォトエッセイ
・木村慧人／ビジュアルブック
・八木勇征／2nd写真集
・FANTASTICS／コンプリートブック
【Not Sponsored 記事】