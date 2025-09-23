エビ中・桜木心菜＆小久保柚乃＆風見和香＆桜井えま＆仲村悠菜、5人でファッションショー登場 ドリームコアが可愛らしい【STARRZ TOKYO 2025】
【モデルプレス＝2025/09/23】私立恵比寿中学の桜木心菜、小久保柚乃、風見和香、桜井えま、仲村悠菜が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。
「SPINNS」とのコラボステージに登場した5人。ドリームコアをテーマに淡いカラーリングが可愛らしいコーディネートをまとい、可愛らしくランウェイを彩った。
昨年初開催され、イベント関連投稿のインプレッションが約2,000万impを突破するなど、SNSを中心に大きな話題を呼んだ「STARRZ TOKYO」。2年目を迎える今回は会場の規模を拡大。AKB48、ISSEI、福本大晴らアーティストのほか、モデルやインフルエンサーが出演し、次世代のエンタメカルチャーを届ける。（modelpress編集部）
◆エビ中「STARRZ TOKYO」でランウェイ登場
◆音楽×ファッションの祭典「STARRZ TOKYO」2度目の開催
