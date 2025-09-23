秋田朝日放送

男鹿半島は西側の海岸が崖になっている地域が多く災害が起きると崖崩れや崩落の恐れがあります。また、東側の内陸や半島の付け根部分は砂地や湿地が発達しているため、液状化や地割れなどが起きやすくなっています。そのため男鹿半島は地震や津波が起きると道路が寸断され、半島全体、または局所的に孤立する可能性が高いとされています。23日男鹿市で孤立集落の状況を把握し、迅速な支援を想定した訓練が行われました。

男鹿市で行われた孤立化対策実動訓練には、内閣府や秋田県など３３機関およそ４００人が参加しました。去年１月に発生した能登半島地震では道路やライフラインの寸断などで多くの集落が孤立したため状況の把握が困難となり、避難や物資の供給に支援が必要となったことから、内閣府が全国１６の地域に孤立化対策の訓練を呼びかけたものです。今回は男鹿半島の北西でマグニチュード７．９、最大震度６弱の地震で土砂が崩落するなどして、孤立集落が多く発生した想定で訓練が行われました。男鹿市の避難場所の１つ旧北陽小学校では、秋田赤十字病院の医師がドクターヘリで重傷患者を輸送したり、災害派遣医療チームのＤＭＡＴがけが人を診察したりしました。体育館では市民が避難所で使う簡易テントやベットを組み立てて、避難所運営の手順を確認していました。県では３月に策定した防災・減災方針を踏まえ、国や市町村などと連携し、災害発生時の速やかな応急対策と被災者支援に取り組む考えです。